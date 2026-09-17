«Eine Mannschaft, die nicht verteidigen kann»: Capello über die blamable Niederlage von Milan

Der Sturm der Kritik um den AC Mailand hat sich weiter verschärft, nachdem das Team am 1. Spieltag der Europa League im legendären San Siro eine bittere 0:2-Niederlage gegen Benfica hinnehmen musste. Das schwache und unorganisierte Spiel der „Rossoneri“ verärgerte nicht nur die Fans, sondern rief auch scharfe Urteile von Legenden des Weltfußballs hervor. Der berühmte italienische Experte Fabio Capello, ehemaliger Trainer, der mit Milan zahlreiche historische Titel gewann, analysierte den aktuellen Zustand der Mannschaft schonungslos und machte sie dem Erdboden gleich.

Capello stellte die Führung und die Philosophie des Trainers in Frage und deckte die Fassade im System auf: „Amorim spricht von Pressing und Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Der Gegner agierte aggressiv, aber heute haben wir bei Milan ein solches Spiel nicht gesehen. Diese Mannschaft hat nichts Neues gezeigt, sie haben ernsthafte Probleme in der Defensive. Milan hat die Champions League verpasst, weil die Mannschaft überhaupt nicht verteidigen kann!“, erklärte der ehemalige Coach offen.

Was genau hat Fabio Capello zu einer derart wütenden Aussage veranlasst? Zieht die Unausgewogenheit in Milans Defensive den Verein in einen neuen Krisenstrudel, und welche drastischen Maßnahmen könnte die Führung nach diesem Misserfolg in der Europa League ergreifen?

«Eine Mannschaft, die nicht verteidigen kann»: Capellos scharfe Abrechnung

Die schonungslosen Urteile des bekannten italienischen Trainers gegenüber der offiziellen Presse:

«Pressing auf dem Papier»: Capello erklärte, dass die Idee des hohen Pressings und der Balleroberung in der gegnerischen Hälfte in Amorims Philosophie gegen Benfica überhaupt nicht funktioniert habe und die Gastgeber an der Aggressivität des Gegners gescheitert seien;

Defensives Desaster: Der Experte führte das Verpassen der Champions-League-Qualifikation direkt auf das Fehlen einer Verteidigungskultur zurück;

Schwäche bei Gegenangriffen: Es wurde besonders hervorgehoben, dass die Abwehrreihe und das defensive Mittelfeld von Milan jedes Mal auseinanderfielen, wenn Benfica einen schnellen Konter einleitete;

Fehlende Balance: Fabio Capello betonte, dass die Mannschaft statt neuer taktischer Veränderungen in alten und komplexen Problemen auf dem Platz feststeckt.

«Kaltes Duschen» im San Siro: 0:2-Niederlage in der Europa League

Wie der erste Dämpfer der Saison für Milan zustande kam:

Die Tore von Lukebakio und Kaminski: Die präzisen Treffer von Dodi Lukebakio in der 16. Minute und Jakub Kaminski in der 53. Minute versetzten den italienischen Giganten im eigenen Stadion in einen „K.o.-Zustand“;

Erfolglose Stars: Auch die Einwechslungen von Spielern wie Pulisic, Saelemaekers und Adrien Rabiot in der zweiten Halbzeit konnten die stabile Festung des Gegners nicht durchbrechen;

Unmut der Fans: Die Mannschaft, die zu Hause kein Tor erzielen konnte und grobe Fehler in der Defensive beging, wurde von den Rängen mit Pfiffen verabschiedet.

Milan-Krise: Hatte Capello recht?

Die Schlussfolgerungen der Sportanalysten zur Zukunft der „Rossoneri“:

Taktische Diskrepanz: Wenn das Team nach vorne drängt, hinterlässt es riesige Lücken in der Defensive, was für jede erfahrene Europapokal-Mannschaft ein gefundenes Fressen ist;

Psychologisches Tief: Die erste offizielle Niederlage der Saison könnte das interne Klima und das Selbstvertrauen der Spieler schwer erschüttern;

Anforderung für die nächste Runde: Um die Serie der Punktverluste in der Europa-League-Gruppe zu stoppen, ist der Trainerstab gezwungen, das Abwehrzentrum neu zu bewerten.

Diese scharfe und objektive Kritik von Fabio Capello war eine ernste Warnung für Milan — wenn die Mannschaft das Gleichgewicht in der Defensive nicht schnell wiederherstellt, könnte die laufende Saison als ein weiteres erfolgloses Jahr in die Geschichte des Vereins eingehen.

Glauben Sie, dass Fabio Capellos Aussage, „Milan kann nicht verteidigen und hatte es nicht verdient, die Champions League zu erreichen“, zu 100 Prozent wahr ist, oder übertreibt er die Situation? Ist Milan in dieser Saison in der Lage, die K.o.-Phase der Europa League zu erreichen und um den Titel zu kämpfen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der hitzigen Kritik um Milan mit allen Fußballfans und Vereinsanhängern!