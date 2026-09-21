Historischer Thriller in Samarkand: Usbekistan zwingt Indien in die Knie

·9·Sport
Historischer Thriller in Samarkand: Usbekistan zwingt Indien in die Knie

Das zentrale Duell der 46. Schacholympiade, die im antiken und lebendigen Samarkand ausgetragen wird, endete mit einem dramatischen Höhepunkt, als die Top-Favoriten des Turniers aufeinandertrafen. In der entscheidenden 6. Runde lieferte sich die usbekische Herren-Nationalmannschaft einen kompromisslosen Kampf auf dem Brett gegen das indische Team, das als eines der stärksten und gefürchtetsten Aufgebote der Welt gilt, und feierte einen sensationellen 2,5 : 1,5-Sieg. Im Super-Duell am ersten Brett erkämpfte Nodirbek Abdusattorov ein Remis gegen Rameshbabu Praggnanandhaa. Auch an den Brettern zwei und vier gab es intensive Partien: Javokhir Sindarov teilte sich den Punkt mit Arjun Erigaisi, und Shamsiddin Vokhidov tat dies gegen den Herausforderer der Weltmeisterschaft, Dommaraju Gukesh.

Das Schicksal des Wettkampfs entschied Nodirbek Yakubboev, der am 3. Brett ein Wunder vollbrachte: Unser Landsmann besiegte einen der stärksten indischen Großmeister, Nihal Sarin, mit großem Geschick und sicherte Usbekistan den historischen Punkt und den Gesamtsieg. Im parallel ausgetragenen Duell der zweiten Mannschaft besiegte das Team „Usbekistan-2“ die spanische Auswahl mit 2,5 : 1,5. Der Sieg von Abdimalik Abdisalimov über den starken Gegner Maksim Chigaev demonstrierte das enorme Potenzial unserer jungen Schachspieler.

Wie hat Nodirbek Yakubboev Sarin in die Falle gelockt, wie wirkt sich der Sieg unserer Hauptmannschaft gegen Indien auf das Titelrennen aus und bleibt das Olympia-Gold in Samarkand?

„Yakubboevs Zug, 3 wertvolle Remis und der Kampf gegen Spanien“: Die 5 wichtigsten Ereignisse der 6. Runde

Die wichtigsten Schachereignisse der 6. Runde der Olympiade in Samarkand:

  • Indischer Gigant geschlagen: Das indische Top-Team, gespickt mit Weltranglistenführern, verlor gegen die usbekischen Großmeister mit 1,5 : 2,5;

  • Nodirbek Yakubboev — Held der Runde: Der wichtige Sieg (1 : 0) gegen Nihal Sarin am dritten Brett entschied über den Ausgang des gesamten Mannschaftskampfes;

  • Kompromiss im Duell der Spitzenreiter: Nodirbek Abdusattorov (gegen Praggnanandhaa), Javokhir Sindarov (gegen Erigaisi) und Shamsiddin Vokhidov (gegen Gukesh) verteidigten sich in komplexen Stellungen souverän und sammelten wertvolle 0,5 Punkte;

  • Würdiger Widerstand von „Usbekistan-2“: Im Kampf gegen eine so erfahrene Mannschaft wie Spanien gewannen unsere Youngster mit 2,5 : 1,5;

  • Persönliche Sensation durch Abdimalik Abdisalimov: Der Vertreter unserer zweiten Mannschaft, Abdisalimov, besiegte den internationalen Großmeister Maksim Chigaev und spielte eine der brillantesten Partien des Tages.

46. Schacholympiade (Samarkand): Alle Ergebnisse der 6. Runde

Die Zahlen der ersten und zweiten usbekischen Nationalmannschaft:

Bretter und Duelle

Vertreter Team 1

Gegnerischer Großmeister

Ergebnis

Gesamtergebnis

Usbekistan — Indien

2,5 : 1,5 (SIEG)

Brett 1

Nodirbek Abdusattorov

Rameshbabu Praggnanandhaa

0,5 : 0,5

Remis

Brett 2

Javokhir Sindarov

Arjun Erigaisi

0,5 : 0,5

Remis

Brett 3 (Entscheidungspartie)

Nodirbek Yakubboev

Nihal Sarin

1 : 0

Sieg Yakubboev

Brett 4

Shamsiddin Vokhidov

Dommaraju Gukesh

0,5 : 0,5

Remis

Spanien — Usbekistan-2

1,5 : 2,5

Brett 1

Jahongir Vakhidov

David Anton Guijarro

0,5 : 0,5

Remis

Brett 2

Abdimalik Abdisalimov

Maksim Chigaev

1 : 0

Sieg Abdisalimov

Brett 3

Muhammadzohid Suyarov

Jaime Santos Latasa

0,5 : 0,5

Remis

Brett 4

Humoyun Begmuratov

Daniil Yuffa

0,5 : 0,5

Remis

Schach- und Großmeister-Analyse: Warum dieser Sieg den Weg zum Titel ebnet?

Die wichtigsten Schlussfolgerungen internationaler Schachkommentatoren und FIDE-Experten:

  • Überwindung der psychologischen Barriere: Indien war mit seinen am höchsten bewerteten Stars (Gukesh, Erigaisi, Praggnanandhaa) zu dieser Olympiade angereist; sie zu besiegen, ermöglicht es dem usbekischen Team, die alleinige Führung in der Tabelle zu übernehmen und sich einen mentalen Vorteil zu verschaffen;

  • Yakubboevs Coolness: Die Fähigkeit von Nodirbek Yakubboev, in Mannschaftskämpfen die schwere Last zu tragen und in den schwierigsten Momenten den vollen Punkt zu holen, macht Usbekistan zu einem unbesiegbaren Monolithen;

  • Strategisches Gleichgewicht an den Brettern: Die Remis an den Brettern 1, 2 und 4 gegen aggressive Angriffsspieler wie Gukesh und Erigaisi zeigten, wie präzise die Taktik des Trainerstabs ausgearbeitet war;

  • Potenzial der Reservemannschaft: Der Kampf von „Usbekistan-2“ auf Augenhöhe mit dem starken Spanien und Abdisalimovs Sieg über Chigaev sind ein klarer Beweis dafür, wie tief die intellektuelle Reservebasis im Land ist.

Die 6. Runde in Samarkand hat die absolute Weltklasse der usbekischen Schachschule erneut bewiesen und unser Team dem Goldmedaillengewinn ein großes Stück näher gebracht.

Glauben Sie, dass Usbekistan nach diesem Sieg gegen Indien den Pokal der 46. Olympiade im eigenen Land nicht mehr aus der Hand geben wird? Wie bewerten Sie die Leistung von Nodirbek Yakubboev, der Sarin am 3. Brett besiegte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen intellektuellen Sieg des usbekischen Sports mit allen Schachfans und Ihren Liebsten!

46. SchacholympiadeSamarkandNodirbek YakubboevNihal SarinUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

«Wenn man uns in Ruhe lässt, werden wir Meister»: Mourinho nach der Niederlage im Madrider Derby«Wenn man uns in Ruhe lässt, werden wir Meister»: Mourinho nach der Niederlage im Madrider DerbyHeute, 19:31„Wenn das Geld stimmt, trete ich wieder an“: Machmud Muradow kommentiert seine Niederlage gegen Dolidse„Wenn das Geld stimmt, trete ich wieder an“: Machmud Muradow kommentiert seine Niederlage gegen DolidseHeute, 19:28„Er hat Angst und fordert 15 Millionen“: Arman Tsarukyan fordert Justin Gaethje zum offenen Kampf heraus„Er hat Angst und fordert 15 Millionen“: Arman Tsarukyan fordert Justin Gaethje zum offenen Kampf herausHeute, 19:20Historischer Einzug: Usbekistans Frauen-Nationalmannschaft erreicht das Viertelfinale der AsienspieleHistorischer Einzug: Usbekistans Frauen-Nationalmannschaft erreicht das Viertelfinale der AsienspieleHeute, 19:17Erstes Gold gesichert: Abdulvahob Rashidov ist Champion der AsienspieleErstes Gold gesichert: Abdulvahob Rashidov ist Champion der AsienspieleHeute, 19:12Cannavaro holt zwei italienische Top-Experten in den Stab der usbekischen NationalmannschaftCannavaro holt zwei italienische Top-Experten in den Stab der usbekischen NationalmannschaftHeute, 19:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt