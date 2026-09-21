Das zentrale Duell der 46. Schacholympiade, die im antiken und lebendigen Samarkand ausgetragen wird, endete mit einem dramatischen Höhepunkt, als die Top-Favoriten des Turniers aufeinandertrafen. In der entscheidenden 6. Runde lieferte sich die usbekische Herren-Nationalmannschaft einen kompromisslosen Kampf auf dem Brett gegen das indische Team, das als eines der stärksten und gefürchtetsten Aufgebote der Welt gilt, und feierte einen sensationellen 2,5 : 1,5-Sieg. Im Super-Duell am ersten Brett erkämpfte Nodirbek Abdusattorov ein Remis gegen Rameshbabu Praggnanandhaa. Auch an den Brettern zwei und vier gab es intensive Partien: Javokhir Sindarov teilte sich den Punkt mit Arjun Erigaisi, und Shamsiddin Vokhidov tat dies gegen den Herausforderer der Weltmeisterschaft, Dommaraju Gukesh.

Das Schicksal des Wettkampfs entschied Nodirbek Yakubboev, der am 3. Brett ein Wunder vollbrachte: Unser Landsmann besiegte einen der stärksten indischen Großmeister, Nihal Sarin, mit großem Geschick und sicherte Usbekistan den historischen Punkt und den Gesamtsieg. Im parallel ausgetragenen Duell der zweiten Mannschaft besiegte das Team „Usbekistan-2“ die spanische Auswahl mit 2,5 : 1,5. Der Sieg von Abdimalik Abdisalimov über den starken Gegner Maksim Chigaev demonstrierte das enorme Potenzial unserer jungen Schachspieler.

Wie hat Nodirbek Yakubboev Sarin in die Falle gelockt, wie wirkt sich der Sieg unserer Hauptmannschaft gegen Indien auf das Titelrennen aus und bleibt das Olympia-Gold in Samarkand?

„Yakubboevs Zug, 3 wertvolle Remis und der Kampf gegen Spanien“: Die 5 wichtigsten Ereignisse der 6. Runde

Die wichtigsten Schachereignisse der 6. Runde der Olympiade in Samarkand:

Indischer Gigant geschlagen: Das indische Top-Team, gespickt mit Weltranglistenführern, verlor gegen die usbekischen Großmeister mit 1,5 : 2,5;

Nodirbek Yakubboev — Held der Runde: Der wichtige Sieg (1 : 0) gegen Nihal Sarin am dritten Brett entschied über den Ausgang des gesamten Mannschaftskampfes;

Kompromiss im Duell der Spitzenreiter: Nodirbek Abdusattorov (gegen Praggnanandhaa), Javokhir Sindarov (gegen Erigaisi) und Shamsiddin Vokhidov (gegen Gukesh) verteidigten sich in komplexen Stellungen souverän und sammelten wertvolle 0,5 Punkte;

Würdiger Widerstand von „Usbekistan-2“: Im Kampf gegen eine so erfahrene Mannschaft wie Spanien gewannen unsere Youngster mit 2,5 : 1,5;

Persönliche Sensation durch Abdimalik Abdisalimov: Der Vertreter unserer zweiten Mannschaft, Abdisalimov, besiegte den internationalen Großmeister Maksim Chigaev und spielte eine der brillantesten Partien des Tages.

46. Schacholympiade (Samarkand): Alle Ergebnisse der 6. Runde

Die Zahlen der ersten und zweiten usbekischen Nationalmannschaft:

Bretter und Duelle Vertreter Team 1 Gegnerischer Großmeister Ergebnis Gesamtergebnis Usbekistan — Indien 2,5 : 1,5 (SIEG) Brett 1 Nodirbek Abdusattorov Rameshbabu Praggnanandhaa 0,5 : 0,5 Remis Brett 2 Javokhir Sindarov Arjun Erigaisi 0,5 : 0,5 Remis Brett 3 (Entscheidungspartie) Nodirbek Yakubboev Nihal Sarin 1 : 0 Sieg Yakubboev Brett 4 Shamsiddin Vokhidov Dommaraju Gukesh 0,5 : 0,5 Remis Spanien — Usbekistan-2 1,5 : 2,5 Brett 1 Jahongir Vakhidov David Anton Guijarro 0,5 : 0,5 Remis Brett 2 Abdimalik Abdisalimov Maksim Chigaev 1 : 0 Sieg Abdisalimov Brett 3 Muhammadzohid Suyarov Jaime Santos Latasa 0,5 : 0,5 Remis Brett 4 Humoyun Begmuratov Daniil Yuffa 0,5 : 0,5 Remis

Schach- und Großmeister-Analyse: Warum dieser Sieg den Weg zum Titel ebnet?

Die wichtigsten Schlussfolgerungen internationaler Schachkommentatoren und FIDE-Experten:

Überwindung der psychologischen Barriere: Indien war mit seinen am höchsten bewerteten Stars (Gukesh, Erigaisi, Praggnanandhaa) zu dieser Olympiade angereist; sie zu besiegen, ermöglicht es dem usbekischen Team, die alleinige Führung in der Tabelle zu übernehmen und sich einen mentalen Vorteil zu verschaffen;

Yakubboevs Coolness: Die Fähigkeit von Nodirbek Yakubboev, in Mannschaftskämpfen die schwere Last zu tragen und in den schwierigsten Momenten den vollen Punkt zu holen, macht Usbekistan zu einem unbesiegbaren Monolithen;

Strategisches Gleichgewicht an den Brettern: Die Remis an den Brettern 1, 2 und 4 gegen aggressive Angriffsspieler wie Gukesh und Erigaisi zeigten, wie präzise die Taktik des Trainerstabs ausgearbeitet war;

Potenzial der Reservemannschaft: Der Kampf von „Usbekistan-2“ auf Augenhöhe mit dem starken Spanien und Abdisalimovs Sieg über Chigaev sind ein klarer Beweis dafür, wie tief die intellektuelle Reservebasis im Land ist.

Die 6. Runde in Samarkand hat die absolute Weltklasse der usbekischen Schachschule erneut bewiesen und unser Team dem Goldmedaillengewinn ein großes Stück näher gebracht.

Glauben Sie, dass Usbekistan nach diesem Sieg gegen Indien den Pokal der 46. Olympiade im eigenen Land nicht mehr aus der Hand geben wird? Wie bewerten Sie die Leistung von Nodirbek Yakubboev, der Sarin am 3. Brett besiegte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen intellektuellen Sieg des usbekischen Sports mit allen Schachfans und Ihren Liebsten!