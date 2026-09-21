Vivo präsentiert Flaggschiffe X500 Pro und X500 Pro Max mit Zeiss- und Sony-Kameras

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Vivo präsentiert Flaggschiffe X500 Pro und X500 Pro Max mit Zeiss- und Sony-Kameras

Die neue Generation von Flaggschiff-Smartphones, die in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Optik-Riesen Zeiss und Sony entwickelt wurde, wurde offiziell vorgestellt. Laut Ixbt.com kündigte Vivo seine fortschrittlichsten Geräte bei einer speziellen Präsentation in Shanghai an. Die Serie, die zuerst auf dem chinesischen Markt erscheint, wird voraussichtlich im Oktober auf internationalen Märkten eingeführt. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neue Serie umfasst das Vivo X500 Pro und das noch leistungsfähigere Vivo X500 Pro Max. Die Flaggschiffe unterscheiden sich in Größe und Displaydiagonale. Das Pro Max, das Spitzenmodell der Serie, ist mit einem großen 6,85-Zoll-Bildschirm ausgestattet, während das kleinere Pro-Modell über ein 6,36-Zoll-Display verfügt.

Hohe Leistung und fortschrittliche Optik

Die Hardware der Smartphones basiert auf dem MediaTek Dimensity 9600 Pro Prozessor. Mit dieser Plattform hat der Hersteller nicht nur eine hohe Rechengeschwindigkeit erreicht, sondern auch eine perfekte Ausführung komplexer AI-Aufgaben und Fotografie-Prozesse. Die Geräte richten sich an Liebhaber der mobilen Fotografie.

Das Hauptaugenmerk der Geräte liegt auf ihren optischen Fähigkeiten. Die Smartphones sind mit Zeiss TrueDynamic-Technologie, fortschrittlichen Sony Lytia-Sensoren und Zeiss APO-Super-Tele-Sensoren ausgestattet. Dies ermöglicht natürliche Farben und ultra-klare Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen.

Kamerafunktionen auf professionellem Niveau

  • Das Vivo X500 Pro Max Modell ist mit einem massiven 200 MP Sensor mit einer Größe von 1/1,4 Zoll ausgestattet.
  • Dieser Sensor bietet eine äquivalente Brennweite von 85 mm und behält beim Heranzoomen entfernter Objekte eine hohe Präzision bei.
  • Das Vivo X500 Pro ist auf eine 64 MP Kamera mit einem halbzölligen Sony-Sensor beschränkt.
  • Beide Smartphones verfügen über eine professionelle Bildstabilisierung nach CIPA 7.0-Standard, um Verwacklungen zu verhindern.
Für Liebhaber von Aufnahmen bei Dunkelheit und schwierigen Bedingungen bieten die Smartphones einen 4K "Cinematic Portrait"-Modus. Dieser Modus ermöglicht professionelle Aufnahmen selbst bei Sonnenuntergang oder in der Dämmerung. Die Geräte sind zudem vollständig kompatibel mit Zeiss Gen 2 Telekonvertern; die Pro Max-Version kann zudem mit dem Zeiss Gen 2 Ultra verwendet werden, das eine äquivalente Brennweite von 400 mm bietet.

Auf dem chinesischen Markt werden die neuen Flaggschiffe in vier Farben angeboten: Weiß, Grau, Schwarz und Orange. Versionen für Europa und andere internationale Märkte sind für einen späteren Zeitpunkt geplant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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