„Er hat Angst und fordert 15 Millionen“: Arman Tsarukyan fordert Justin Gaethje zum offenen Kampf heraus

Die lang erwartete Titel-Intrige in der prestigeträchtigsten Mixed-Martial-Arts-Promotion der Welt, der UFC, hat im Leichtgewicht eine neue und extrem hitzige Phase erreicht. Beim Turnier UFC 331 stieg der armenische Top-Herausforderer Arman Tsarukyan in das Oktagon, um gegen den gefährlichen brasilianischen Knockout-Künstler Mauricio Ruffyanzutreten, den er bereits in der ersten Runde mit Ellbogenschlägen vorzeitig ausknockte und einen glanzvollen Sieg feierte. Nach diesem verheerenden Finish schoss Tsarukyan direkt gegen den amtierenden Champion Justin Gaethje und warf ihm vor, einem Titelkampf offen aus dem Weg zu gehen.

Laut Arman nennt Gaethje seinen Namen nie und hatte gehofft, ihn durch Ruffy stoppen zu lassen. Tsarukyan beschuldigte seinen Rivalen, Ausreden zu suchen, einen Kampf gegen Ilia Topuria zu fordern oder mit dem Karriereende zu drohen, während er astronomische 15 Millionen Dollar als Honorar verlangt. Die Forderung des Herausforderers ist klar: Der Champion muss entweder gegen ihn antreten, um den Gürtel zu verteidigen, oder ihn vakant machen und den Weg für junge Kämpfer freigeben. Warum weicht Gaethje Tsarukyan aus, wie wird UFC-Boss Dana White auf die 15-Millionen-Dollar-Forderung reagieren und wer wird der neue König des Leichtgewichts?

„Knockout in der ersten Runde und eine 15-Millionen-Ausrede“: 5 wichtige Punkte aus Tsarukyans Statement

Die brisantesten Fakten und Argumente, die nach UFC 331 im Oktagon erklangen:

Blitzsieg in Runde 1: Arman Tsarukyan schickte den Brasilianer Mauricio Ruffy mit harten Ellbogenschlägen bereits in der ersten Runde auf die Bretter;

„Er hat Angst, meinen Namen auszusprechen“: Tsarukyan betonte, dass Justin Gaethje seinen Namen konsequent ignoriert und eine Niederlage fürchtet;

Die Hoffnungen auf Ruffy: Der Herausforderer glaubt, dass der Champion darauf gewartet hatte, Arman durch Ruffy zu besiegen, um sich einen sicheren Weg zu ebnen;

Das 15-Millionen-Dollar-Feilschen: Es wurde aufgedeckt, dass Gaethje entweder einen Superkampf gegen Ilia Topuria fordert oder unrealistische 15 Millionen Dollar verlangt, um dem Kampf auszuweichen;

„Räum den Gürtel oder kämpfe!“: Tsarukyan stellte Gaethje ein Ultimatum: Er soll den Gürtel würdig verteidigen oder den Titel abgeben und in den Ruhestand gehen.

Das entscheidende Duell im UFC-Leichtgewicht: Statistiken von Tsarukyan und Gaethje

Aktueller Status und statistischer Vergleich der beiden Top-Kämpfer:

Indikatoren und Kriterien Arman Tsarukyan Justin Gaethje Aktueller Status Herausforderer Nr. 1 (Held von UFC 331) Amtierender UFC-Leichtgewichtschampion Ergebnis des letzten Kampfes KO-Sieg in Runde 1 gegen Mauricio Ruffy Gürtelverteidigung und Titelkampf Kampfstil Wrestling, Bodenkontrolle und harte Ellbogenschläge Aggressives Kickboxen, schwere Low-Kicks Hauptforderung Unverzüglicher Titelkampf Kampf gegen Ilia Topuria oder 15 Mio. $ Honorar Psychologischer Druck Höchstes Selbstvertrauen und absolute Aggressivität Zögern zwischen Karriereende oder Gürtelverteidigung

MMA- und UFC-Analyse: Warum ist dieser Zusammenstoß unvermeidlich und wer gewinnt?

Fazit der Mixed-Martial-Arts-Kommentatoren und Sportanalysten:

Tsarukyans unangenehmer Stil: Armans perfekte Wrestling-Basis und seine zerstörerischen Ellbogenschläge waren schon immer die gefährlichste Falle für reine Striker wie Gaethje;

Gaethjes finanzielle und psychologische Taktik: Der Champion sucht nach der lukrativsten Option, indem er 15 Millionen Dollar fordert oder andere Champions (Topuria) herausfordert, um Herausforderern mit hohem Niederlagenrisiko aus dem Weg zu gehen;

Dana Whites Druck: Nach dem glanzvollen Knockout bei UFC 331 kann die Promotion-Führung keinen weiteren Grund finden, Tsarukyan keine Chance auf den Gürtel zu geben;

Generationenwechsel im Leichtgewicht: Experten sind der Meinung, dass die Ära von Veteranen wie Gaethje und Poirier zu Ende geht und die neue Welle um Tsarukyan die Gewichtsklasse übernimmt.

Arman Tsarukyans mutiger Auftritt und die Zerstörung von Mauricio Ruffy haben den Kampf um den UFC-Gürtel zum meist erwarteten Duell des Jahres gemacht.

Glauben Sie, dass Justin Gaethje wirklich Angst vor Arman Tsarukyans Wrestling hat und dem Kampf ausweicht, oder ist das nur PR, um mehr Geld zu verdienen? Wenn dieser Kampf stattfindet, wer wird dann Leichtgewichts-Champion — Tsarukyan oder Gaethje? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diese heißen MMA-News mit allen Sportfans!