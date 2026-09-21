Google kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurück

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Google kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurück

Google, eines der führenden Unternehmen der Technologiewelt, hat offiziell seine Rückkehr auf den Laptop-Markt bekannt gegeben und eine neue Gerätefamilie namens Googlebook vorgestellt. Laut ixbt.com werden die ersten Geräte dieser Reihe von großen Marken wie Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo hergestellt, beginnen bei einem Preis von 900 Dollar und können bereits vorbestellt werden. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Eines der Hauptmerkmale der neuen Laptops ist die tiefe Integration mit Android-Smartphones. Insbesondere ermöglicht die Funktion „Continue On“ dem Benutzer, eine Aufgabe auf dem Smartphone zu beginnen und genau an derselben Stelle auf dem Laptop fortzusetzen. Zudem ist es möglich, mobile Apps auf den großen Bildschirm zu übertragen und Daten auf dem Gerät sowie dem Smartphone gleichzeitig über einen einheitlichen Dateimanager zu verwalten.

Aluminium OS und moderne Hardware

Googlebook-Geräte laufen mit Aluminium OS, einer vollwertigen Android-Plattform, die speziell für Computer optimiert wurde. Im Gegensatz zum herkömmlichen ChromeOS laufen Anwendungen hier direkt auf dem System ohne zusätzliche Emulationsschicht. Den Benutzern stehen Web-Apps, der Google Play Store und Chrome-Erweiterungen vollständig zur Verfügung.

Die Hardware-Basis der Geräte stützt sich auf zwei Plattformen: Intel Core Ultra Series 3 und Qualcomm Snapdragon X Elite Prozessoren. Später sind auch Modelle auf MediaTek-Basis geplant, die voraussichtlich erschwinglicher sein werden. Der RAM beginnt bei mindestens 16 GB und reicht bis zu 32 GB. Alle Modelle verfügen über eine NPU mit einer Leistung von mindestens 45 TOPS.

Künstliche Intelligenz und langfristiger Support

Die Gemini KI ist tief in die Benutzeroberfläche integriert, und die Magic Pointer-Funktion ermöglicht die Analyse von Bildschirminhalten durch einfache Mausbewegungen. Zudem wandelt das Spracheingabesystem Sprache nicht nur in Text um, sondern formatiert sie auch in strukturierten Text. Für Entwickler sind die Antigravity-Plattform und eine isolierte pKVM Linux-Umgebung vorinstalliert.

Google hat besonderes Augenmerk auf die Sicherheit seiner Geräte gelegt und setzt auf den hardwarebasierten Google Titan-Schutz sowie ein System zur Erkennung von Schadsoftware. Am wichtigsten ist, dass Google für diese Laptops zehn Jahre lang funktionale Updates und Sicherheitspatches verspricht.

Der Verkauf beginnt am 4. Oktober in den USA und am 5. Oktober in Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland und Australien. Als zusätzlichen Bonus erhalten Käufer ein einjähriges Abonnement für Nvidia GeForce Now, Google AI Pro mit 5 TB Cloud-Speicher sowie dreimonatige Abonnements für Dienste wie YouTube Premium und Adobe Photoshop.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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