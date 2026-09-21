Xiaomi 18 Pro und Pro Max Smartphones erhalten geheime Bildschirmfunktion

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Xiaomi 18 Pro und Pro Max Smartphones erhalten geheime Bildschirmfunktion

Xiaomi hat eine neue Funktion für seine kommenden Flaggschiffe, das Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max, enthüllt. Laut ixbt.com werden die Geräte mit einem SuperPixel 2.0 Display ausgestattet sein, das über eine hardwarebasierte Datenschutzfunktion namens Smart Privacy Screen verfügt. Diese Technologie schützt Bildschirminhalte vor neugierigen Blicken und garantiert gleichzeitig eine hohe Bildqualität. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Hauptvorteil des neuen Systems liegt in seiner Flexibilität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sichtschutzfolien oder Softwarefiltern können Benutzer Informationen nicht nur auf dem gesamten Bildschirm, sondern gezielt für bestimmte Apps und Schnittstellenelemente ausblenden. Insbesondere wird die Möglichkeit geboten, den Schutz separat für App-Benachrichtigungen, App-Fenster, den Split-Screen-Modus sowie Nachrichten auf dem Sperrbildschirm zu aktivieren.

Smart Privacy Screen und Steuerungsoptionen

Für die Verwaltung der Datenschutzfunktion sind mehrere komfortable Methoden vorgesehen. So kann der globale Modus einer speziellen AI-Taste zugewiesen werden, die eine Aktivierung mit nur einem Tastendruck ermöglicht. Zudem können die Einstellungen über den Sprachassistenten Super Xiao Ai angepasst werden, wobei man lediglich verbal erklären muss, welche Informationen unter welchen Umständen geschützt werden sollen.

Diese geheime Bildschirmtechnologie wird Teil des neuen SuperPixel 2.0 Pakets sein. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass diese Displays fortschrittliches M11-Material verwenden und die Bildschirmränder nur 0,99 mm messen. Die offizielle Vorstellung der Smartphones ist für den 23. September dieses Jahres geplant.

Technische Spezifikationen und Preispolitik

Die Modelle Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max vereinen nicht nur einen fortschrittlichen Bildschirm, sondern auch die neuesten technologischen Errungenschaften. Berichten zufolge werden die Flaggschiffe mit einer modernen 2 nm Plattform, einem Leica Kamerasystem mit zwei 200 MP Modulen sowie Jinshajiang-Akkus mit einem Siliziumanteil von 32 % ausgestattet sein.

Gleichzeitig wirken sich die High-Tech-Komponenten auf den Preis der Geräte aus. Xiaomi-Chef Lu Weibing hat bereits bestätigt, dass die neue Flaggschiff-Generation teurer sein wird als ihre Vorgänger.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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