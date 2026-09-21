Beim Fußballturnier der XX. Asienspiele, das auf den grünen Feldern Japans ausgetragen wird, hat die usbekische Frauen-Nationalmannschaft mit beispiellosem Willen und hoher Spielkunst vorzeitig den Einzug in die K.-o.-Runde geschafft. Unter der Leitung der litauischen Expertin Kotrina Kulbite trat unsere Frauenmannschaft im entscheidenden 3. Gruppenspiel gegen Hongkong an und sicherte sich in einem dramatischen Duell einen 2:1-Sieg. Obwohl Diyoraxon Habibullayeva in der 35. Minute den Führungstreffer erzielte, glich Chang Chung zu Beginn der zweiten Halbzeit aus und verschärfte die Situation.

Doch in der 90.+2 Minute verwandelte Maftuna Shoyimova einen umstrittenen Elfmeter eiskalt und sicherte unserem Team die goldenen 3 Punkte. Nachdem unsere Vertreterinnen in der Gruppenphase gegen die Schwergewichte des Kontinents – die Philippinen und China – ungeschlagen blieben, belegten sie mit insgesamt 5 Punkten den 2. Platz und sicherten sich das Ticket für das Viertelfinale.

Wie haben die Schützlinge von Kotrina Kulbite den Druck aus Hongkong überwunden, wie wirkte sich der Elfmeter in der Nachspielzeit auf die Moral der Mannschaft aus und kann der usbekische Frauenfußball unter die besten vier Asiens aufsteigen?

«Habibullayevas Können, der Elfmeter in den letzten Sekunden und die ungeschlagene Serie»: 5 wichtige Schritte zum Viertelfinale

Die wichtigsten Punkte des Spiels der usbekischen Frauen-Nationalmannschaft gegen Hongkong und die Ergebnisse der Gruppe:

Ungeschlagener Marsch: Die Nationalmannschaft blieb gegen die mehrfachen Kontinentalmeister und Teilnehmer Philippinen und China ungeschlagen und besiegte Hongkong;

Führungstreffer in der 35. Minute: Die Toptorschützin des Teams, Diyoraxon Habibullayeva, erzielte in der ersten Halbzeit den Führungstreffer und brachte unsere Mannschaft in Front;

Ausgleichstreffer und wachsender Druck: In der 55. Minute glich die Hongkonger Spielerin Chang Chung zum 1:1 aus und zwang die usbekischen Spielerinnen zu entscheidenden Angriffen;

Der entscheidende Elfmeter in der 90.+2 Minute: In den letzten Augenblicken verwandelte die Mannschaftsführerin Maftuna Shoyimova einen Freistoß bzw. Elfmeter sicher zum Siegtreffer;

K.-o.-Runde und 5 Punkte: Usbekistan sammelte insgesamt 5 Punkte aus drei Spielen, belegte den ehrenvollen 2. Platz in der Gruppe und zog ins Viertelfinale ein.

Asienspiele: Statistik des Spiels zwischen Usbekistan und Hongkong

Details zum Spiel des 3. Spieltages und Vergleich der Endergebnisse in der Gruppe:

Indikatoren und Kriterien Usbekische Nationalmannschaft Hongkong Nationalmannschaft Endergebnis 2 1 Torschützen D. Habibullayeva (35'), M. Shoyimova (90+2' Elfmeter) Chang Chung (55') Gesamtpunkte in der Gruppe 5 Punkte (1 Sieg, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen) Außerhalb der K.-o.-Zone Endplatzierung in der Gruppe 2. Platz (Viertelfinaleinzug) Turnier beendet Cheftrainer Kotrina Kulbite (Litauen) Lokaler Trainerstab Vorherige Ergebnisse Unentschieden gegen Philippinen, Unentschieden gegen China Punktverluste in der Qualifikation

Fußballexpertise: Warum ist dieses Ergebnis des Teams von Kotrina Kulbite ein historischer Erfolg?

Fazit von Sportanalysten und nationalen Fußballexperten:

Beständigkeit gegen Giganten wie China und die Philippinen: Dass man gegen die stärksten Frauen-Nationalmannschaften des Kontinents, China und den WM-Teilnehmer Philippinen, ungeschlagen blieb, zeigt, dass die Taktik von Trainerin Kulbite richtig gewählt war;

Emotionale Belastbarkeit und mentale Stärke: Bei einem Spielstand von 1:1, in einer Situation, die das Unentschieden hätte gefährden können, erfordert ein Elfmeter in der 90.+2 Minute enorme mentale Kaltblütigkeit; Maftuna hat diese Prüfung erfolgreich bestanden;

Harmonie zwischen Angriff und Abwehr: Diyoraxon Habibullayevas Schnelligkeit in Eins-gegen-Eins-Situationen und ihre Aktivität bei Standardsituationen machen die Offensive des usbekischen Teams für jeden Gegner gefährlich;

Eine neue Ära im Frauenfußball: Dieser Sieg in Usbekistan ist ein praktischer Beweis dafür, dass die Entwicklung des Frauenfußballs, der Aufbau der Infrastruktur und die Einbindung internationaler Trainer Früchte tragen.

Die usbekische Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich nun auf den intensiven Viertelfinalkampf auf dem Weg zu den Medaillen der Asienspiele vor.

Glauben Sie, dass unser Team unter der Leitung von Kotrina Kulbite auch die Viertelfinalhürde meistern und das Podium der Asienspiele erreichen kann? Wie bewerten Sie die Kaltblütigkeit von Maftuna Shoyimova, die den Elfmeter in der 90.+2 Minute verwandelte? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen glänzenden, willensstarken Sieg unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans und Ihren Liebsten!