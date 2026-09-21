Ein wichtiger strategischer Schritt wurde unternommen, um das Ansehen der usbekischen Nationalmannschaft auf internationaler Ebene zu stärken und die funktionelle Vorbereitung der Spieler auf das Niveau europäischer Spitzenvereine zu heben. Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes (UFA) mitteilte, wurde der Trainerstab unter der Leitung von Cheftrainer Fabio Cannavaro um zwei erfahrene italienische Spezialisten erweitert. Als neuer Physiotherapeut wurde Silvano Cotti verpflichtet, der über große Erfahrung im Weltfußball verfügt und zuvor für die italienische Nationalmannschaft sowie für Spitzenklubs wie Milan, Inter, Chelsea und Roma tätig war.

Zudem wurde der Biologe und Ernährungsberater Andrea Iuliano engagiert, um den Bereich der modernen Sporternährung und des Stoffwechsels zu stärken; er war zuvor beim Serie-A-Klub Udinese sowie bei der Schweizer U-21-Nationalmannschaft tätig. Diese Experten werden während der Trainingslager und bei wichtigen Spielen der Nationalmannschaft die schnelle Regeneration, die Verletzungsprävention sowie die strikte Einhaltung der Sporternährung überwachen.

Was bringt die Ankunft solcher internationalen Experten der usbekischen Nationalmannschaft, können europäische Standards das hohe Tempo der einheimischen Spieler über 90 Minuten sichern und werden diese Veränderungen in Cannavaros Stab zum entscheidenden Faktor für die WM-Qualifikation?

„Erfahrung europäischer Giganten und wissenschaftlicher Ansatz“: Neue Kräfte im Trainerstab

Die Experten, die sich der usbekischen Nationalmannschaft angeschlossen haben, und ihre Verantwortungsbereiche:

Silvano Cotti — Physiotherapeut von Weltklasse: Der berühmte italienische Spezialist war während seiner Karriere für die italienische Nationalmannschaft, Chelsea in London, Inter und Milan in Mailand, Roma in Rom sowie die chinesische Nationalmannschaft tätig und verantwortete die Regeneration der größten Stars;

Andrea Iuliano — Sporternährungsberater: Der Biologe und Ernährungsberater, der beim italienischen Serie-A-Klub Udinese und der Schweizer U-21-Nationalmannschaft gearbeitet hat, erstellt für jeden Spieler einen individuellen Ernährungsplan;

Verringerung des Verletzungsrisikos: Die Hauptaufgabe der Expertenist es, bei einem dichten Spielplan und wichtigen Qualifikationsspielen Muskelverletzungen bei den Stammspielern zu verhindern;

Funktionelle Regeneration: Die körperliche Verfassung der Spieler nach Trainingseinheiten und offiziellen Spielen in kürzester Zeit wieder auf ein maximales Leistungsniveau zu bringen;

Qualitätssprung in Cannavaros System: Der Cheftrainer implementiert das moderne, auf hohem Tempo und physischem Druck basierende europäische Fußballmodell mithilfe des wissenschaftlich-medizinischen Teams in die Nationalmannschaft.

Trainerstab der usbekischen Nationalmannschaft: Visitenkarte der neuen Experten

Profil und Aufgaben der italienischen Experten, die den Stab verstärken:

Indikatoren und Kriterien Silvano Cotti (Italien) Andrea Iuliano (Italien) Spezialisierung und Position Chef-Physiotherapeut Sporternährungsberater (Biologe) Bisherige Nationalmannschaften Italienische Nationalmannschaft, Chinesische Nationalmannschaft Schweizer U-21-Nationalmannschaft Bisherige Vereine Inter, Milan, Chelsea, Roma Vertreter der italienischen Serie A Udinese Hauptverantwortungsbereich Muskelzustand, Rehabilitation und schnelle Regeneration Ernährungsplan, Nährstoffbilanz und Energieversorgung Nutzen für das Team Drastische Reduzierung der Verletzungen Hohe physische Stabilität über 90+ Minuten

Sportmedizin und Fußballexpertise: Warum sind diese Ernennungen revolutionär?

Fazit von Fußballanalysten und Sportmedizinern:

Intensität und körperliche Ausdauer: Im modernen Fußball hängt der Sieg nicht nur vom Umgang mit dem Ball ab, sondern auch davon, Pressing und Tempo über 90 Minuten aufrechtzuerhalten; das Duo Cotti und Iuliano dient genau dazu, dieses Defizit zu beheben;

Sportliche Form der Stars: Für Leistungsträger wie Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev war in einer intensiven Saison ein professionelles Regenerationszentrum notwendig;

Wissenschaftlich fundierte Ernährungskultur: Ein richtig gewählter Sport-Ernährungsplan minimiert bei Spielern das Risiko von Dehydrierung, Muskelermüdung und schnellem Erschöpfen während des Spiels;

Europäische Disziplin: Die hohen Anforderungen der Experten, die bei Giganten wie Chelsea und Milan gearbeitet haben, stärken die Kultur der Einhaltung persönlicher Disziplin außerhalb des Trainings innerhalb der Nationalmannschaft.

Diese von Fabio Cannavaro durchgeführten Ernennungen zeigen, dass die usbekische Nationalmannschaft nun auch abseits des Platzes buchstäblich nach den Standards der führenden europäischen Teams arbeitet.

Glauben Sie, dass die Ankunft der Experten, die bei Milan und Chelsea gearbeitet haben, das Problem der körperlichen Erschöpfung unserer Spieler in der zweiten Halbzeit beenden kann? Wie bewerten Sie diese neue Entscheidung von Fabio Cannavaro? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese exklusive Nachricht, die für die Fans unserer Nationalmannschaft von großer Bedeutung ist, mit allen Fußballbegeisterten!