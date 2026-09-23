Cannavaro spricht über das Spiel gegen den Iran, während Shomurodov ein wichtiges Ziel nennt

Die usbekische Nationalmannschaft hielt in Fargʻona eine Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen den Iran ab. Cheftrainer Fabio Cannavaro und Mannschaftskapitän Eldor Shomurodov nahmen daran teil und äußerten sich zum bevorstehenden Duell, der Absage des geplanten Spiels gegen Argentinien sowie den Kaderveränderungen nach der Weltmeisterschaft.

Besonders die Ansichten von Cannavaro über die iranische Nationalmannschaft und das Ziel von Shomurodov für das Nationalteam erregten Aufmerksamkeit.

Cannavaro: „Es bedarf keiner übermäßigen Beschreibung für den Iran“

Fabio Cannavaro betonte auf der Pressekonferenz, dass die usbekische Mannschaft nach der Weltmeisterschaft auf einen gut eingespielten Gegner treffen werde.

Der italienische Experte erklärte, dass er aus diesem Grund den usbekischen Fußballverband gebeten habe, ein Freundschaftsspiel gegen einen der stärksten Gegner zu organisieren.

„Wir spielen nach der Weltmeisterschaft ein Freundschaftsspiel gegen eine gut formierte Mannschaft. Ich persönlich habe den UFA gebeten, dass wir gegen eines der Top-Teams spielen müssen.“

Cannavaro ging auch gesondert auf das Potenzial der iranischen Nationalmannschaft ein.

„Man muss den Iran nicht übermäßig beschreiben. Es ist die beste Mannschaft in Asien und hat erfahrene Spieler im Kader.“

Das Spiel zwischen Usbekistan und dem Iran findet am 24. September in Fargʻona statt. Der Anpfiff ist für 19:00 Uhr Taschkenter Zeit angesetzt.

Shomurodov: „Wir müssen in jedem Spiel gewinnen“

Nationalmannschaftskapitän Eldor Shomurodov erklärte, dass sich das Hauptziel der Mannschaft trotz der Kaderveränderungen nicht geändert habe.

Er betonte, dass jedes Spiel für die Nationalmannschaft sowohl in Bezug auf das Ergebnis als auch auf die Erfahrung wichtig sei.

„Nach einiger Zeit hat sich die Nationalmannschaft mit großen Veränderungen versammelt. Unser Ziel hat sich nie geändert. Wir müssen in jedem Spiel auf den Platz gehen und gewinnen.“

Shomurodov merkte an, dass die Unterstützung der Fans in Fargʻona ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Spieler sei.

Laut dem Kapitän habe er bereits bei einem Spiel der Jugendauswahl gegen Neuseeland in Fargʻona die Atmosphäre im Stadion sehr geschätzt.

„Als wir das letzte Mal mit der Jugendmannschaft gegen Neuseeland in Fargʻona gespielt haben, herrschte eine großartige Atmosphäre im Stadion. Wir werden versuchen, das kommende Spiel zu gewinnen.“

„Werden Sie zurücktreten, wenn es beim Asien-Cup keinen Erfolg gibt?“

Auf der Pressekonferenz wurde Cannavaro auch eine Frage zu seiner Zukunft gestellt.

Ein Journalist fragte den Experten, ob er zurücktreten würde, falls die usbekische Nationalmannschaft beim Asien-Cup erfolglos abschneiden sollte.

Cannavaro antwortete scherzhaft auf die Frage:

„Wir sprechen über das Spiel morgen“, sagte er lachend.

Auf diese Weise machte der italienische Experte deutlich, dass er sich derzeit auf das Spiel gegen den Iran konzentriert.

Cannavaro hatte bereits früher offen erklärt, dass er hohe Ziele für die Nationalmannschaft gesetzt habe. In einer der früheren Pressekonferenzen, die auf der UFA-Website veröffentlicht wurden, nannte er den Kampf um Ergebnisse beim Asien-Cup als eines seiner Hauptziele.

Warum wurde das Spiel gegen Argentinien abgesagt?

Eine der Fragen, die auf der Pressekonferenz das größte Interesse weckte, betraf die Absage des geplanten Freundschaftsspiels gegen die argentinische Nationalmannschaft.

Cannavaro bestätigte, dass die usbekische Seite Verhandlungen mit Argentinien geführt habe.

Doch drei Wochen vor dem Spiel teilte der argentinische Fußballverband mit, dass er an dieser Begegnung nicht teilnehmen werde.

Der Grund dafür seien die Pläne im Zusammenhang mit dem Abschied von Lionel Messi aus der Nationalmannschaft gewesen.

„Wir haben tatsächlich mit der argentinischen Nationalmannschaft verhandelt. Aber drei Wochen vor dem Spiel lehnte der argentinische Fußballverband die Teilnahme aufgrund von Messis Abschied ab.“

Cannavaro teilte auch mit, dass die usbekische Seite nach einem anderen Gegner auf angemessenem Niveau gesucht habe.

„Es stimmt, Syrien ist nicht so stark wie Argentinien. Aber wir haben versucht, ein Top-Team wie Argentinien zu finden. Wir konnten jedoch keine Möglichkeit dazu finden.“

Es ist geplant, dass die usbekische Nationalmannschaft in den nächsten internationalen Freundschaftsspielen auch gegen Syrien und Südkorea antritt. Das Spiel gegen Syrien ist für den 1. Oktober in Taschkent angesetzt.

Können Spieler, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren, zurückkehren?

Cannavaro wurde auch zu Spielern befragt, die Usbekistan bei der Weltmeisterschaft vertreten hatten, aber für das aktuelle Trainingslager nicht in die Nationalmannschaft berufen wurden.

Der Trainer stellte klar, dass die Türen der Nationalmannschaft für diese Spieler nicht verschlossen seien.

„Die Türen der Nationalmannschaft stehen jedem offen.“

Cannavaro betonte, dass einige Spieler verletzt seien, andere keinen Verein gefunden hätten und bei einigen die sportliche Form nachgelassen habe.

Gleichzeitig erklärte der Experte, dass er ihre Fähigkeiten gut kenne und sie in Zukunft wieder in die Nationalmannschaft berufen werden könnten.

In diesem Trainingslager wurde jedoch beschlossen, anderen Spielern eine Chance zu geben.

In der aktuellen Kaderliste der UFA sind neben Spielern wie Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev auch eine Reihe neuer und junger Kandidaten aufgeführt.

Warum ist das Spiel gegen den Iran wichtig?

Das Spiel in Fargʻona hat für Usbekistan eine größere Bedeutung als ein gewöhnliches Freundschaftsspiel. Nach der Weltmeisterschaft bietet sich die Gelegenheit, neue Spieler im Kader zu testen, ein neues taktisches Gesicht der Mannschaft zu formen und den Zustand der Spieler vor dem Hintergrund eines starken Gegners zu bewerten.

Der Iran ist einer der gut bekannten Gegner für Usbekistan. Cannavaro selbst betonte besonders, dass diese Mannschaft über erfahrene Spieler verfüge.

Deshalb wird bei der Begegnung in Fargʻona nicht nur das Ergebnis im Mittelpunkt des Interesses der Fans stehen, sondern auch, wie die usbekische Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft auftreten wird.

Insbesondere die Veränderungen im Kader, die Chancen für neue Spieler und Cannavaros taktische Entscheidungen könnten zu einem der interessantesten Aspekte des Spiels werden.

Ein neuer Abschnitt für Cannavaro, eine neue Prüfung für Shomurodov

Die usbekische Nationalmannschaft nahm 2026 zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teil. Nun steht die Mannschaft vor einem neuen Abschnitt.

Für Cannavaro bleibt es eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Prozess, den Kader noch tiefer zu analysieren, den Wettbewerb zwischen den Spielern zu verstärken und eine Mannschaft zu formen, die für kommende Wettbewerbe geeignet ist.

Mannschaftskapitän Eldor Shomurodov sagte offen, dass sich das Hauptziel in diesem Prozess nicht geändert habe: Die Nationalmannschaft geht in jedem Spiel auf den Platz, um zu gewinnen.

Das Spiel gegen den Iran in Fargʻona wird die nächste Prüfung in diesem neuen Abschnitt sein. Cannavaro hat einen starken Gegner gewählt, und Shomurodov hat das Ziel des Sieges verkündet. Wie diese Worte auf dem Platz fortgesetzt werden, wird sich am 24. September zeigen.