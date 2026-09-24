Das nächste Trainingslager der usbekischen Nationalmannschaft bleibt nicht nur wegen taktischer Änderungen in Erinnerung, sondern auch wegen einer neuen Sensation, die in der Geschichte des nationalen Fußballs selten vorkommt. Der Cheftrainer der Nationalmannschaft und Ballon d'Or-Gewinner Fabio Cannavaro, der weltweit bei der Weltmeisterschaft Behruz Karimovbekannt machte und seinen Weg nach Europa ebnete, hat nun ein weiteres großes Talent in den Kader berufen: den erst 16-jährigen Innenverteidiger von Bunyodkor, Muhammad Hakimov. Diese Berufung schlug im usbekischen Fußball ein wie ein Blitz, denn Hakimov wurde erst vor wenigen Monaten aus der Akademie in die Profimannschaft befördert und hat in der usbekischen Superliga bisher nur 7 Spiele absolviert.

Damit stellte er einen Rekord als der usbekische Spieler auf, der nach seinem Profidebüt am schnellsten in die Nationalmannschaft berufen wurde. Der italienische Experte erklärte die Gründe für seine Wahl im offenen Dialog mit Journalisten deutlich: „Trotz seines jungen Alters hat Hakimov keine Angst im Herzen und eine starke Persönlichkeit. In unserem Team gibt es kein Konzept von ‚jung‘ oder ‚alt‘! Ich wache morgens nicht auf und wähle Spieler nach dem Zufallsprinzip aus. Wer in der Meisterschaft überzeugt, der ist dabei. Wenn einige nicht berufen wurden, hat das seine Gründe.“betonte er. Der Trainer fügte hinzu, dass die Türen der Nationalmannschaft auch für den erfahrenen Ikrom Aliboyev immer offen stünden, betonte jedoch, dass die strategische Hauptrichtung die langfristige Zukunft und der Aufbau einer neuen Generation sei.

Wird sich der 16-jährige Hakimov einen festen Platz in der Abwehr der Nationalmannschaft sichern können? Welche neuen Stars wird diese psychologische Revolution von Cannavaro dem usbekischen Fußball bescheren und warum richten europäische Scouts bereits ihre Augen auf Taschkent?

„Ein Weg von 7 Spielen, furchtloser Charakter und das Ziel europäischer Scouts“: 5 Kernpunkte von Hakimovs Entdeckung

Die wichtigsten Fakten zu Fabio Cannavaros historischer Entscheidung und Muhammad Hakimov:

Rekordverdächtig schnelle Berufung: Muhammad Hakimov wurde nach nur 7 Einsätzen in der Superliga in den Kader der Nationalmannschaft berufen;

Der 16-jährige „furchtlose“ Innenverteidiger: Cannavaro nannte das Fehlen jeglicher Angst und die starke psychologische Persönlichkeit des jungen Talents als Hauptgrund;

Sturz alter Stereotypen: Die langjährigen, einschränkenden Klischees im usbekischen Fußball wie „noch zu jung, nicht bereit“ oder „die Statur passt nicht“ wurden beendet;

Auf den Spuren von Behruz Karimov: Wie Behruz Karimov, der nach seiner Entdeckung bei der WM den Weg nach Europa fand, ist Hakimov die neue Frucht von Cannavaros Selektion;

Unter Beobachtung internationaler Scouts: Die Berufung des 16-jährigen Verteidigers in die Nationalmannschaft hat das Interesse von Scouts großer europäischer und asiatischer Vereine geweckt.

Usbekische Nationalmannschaft: Analyse der Selektionskriterien und des Phänomens Muhammad Hakimov

Vergleich zwischen alten Traineransätzen und dem neuen modernen System von Fabio Cannavaro:

Indikatoren und Kriterien Traditioneller Ansatz früherer Zeiten Fabio Cannavaros System (am Beispiel von Muhammad Hakimov) Einstellung zum Alter des Spielers „Noch zu jung, wird berufen, wenn die Zeit reif ist“ „Wir kennen kein jung oder alt“ – nur Talent und Vorbereitung Hauptkriterium bei der Auswahl Erfahrung, anthropometrische Daten Mut auf dem Platz, Furchtlosigkeit und starke Persönlichkeit Umfang der Erfahrung in der Superliga Anforderung, mehrere volle Saisons zu spielen 7 hochwertige Spiele reichten aus, um die Tür zur Nationalmannschaft zu öffnen Strategie des Vertrauens in die Jugend Berufung nur zum Kennenlernen bei Trainingslagern Debüt auf internationalem Niveau und Einsatz in Pflichtspielen Internes Umfeld und Wettbewerb Ein enger Kreis von regelmäßig 20–22 Spielern Offener Wettbewerb für alle (auch Chancen für Spieler wie Aliboyev) Perspektive für die nächste Stufe Langes Verweilen innerhalb der heimischen Meisterschaft Direkte Aufmerksamkeit ausländischer und europäischer Vereine

Fußballexpertise und Insider-Analyse: Warum ist Hakimovs Berufung ein Wendepunkt für den gesamten usbekischen Fußball?

Fazit von Sportkommentatoren und nationalen Fußballanalysten:

Der legendäre Blick auf die Abwehrreihe: Fabio Cannavaro ist einer der wenigen Innenverteidiger in der Fußballgeschichte, die den Ballon d'Or gewonnen haben; seine Entscheidung, gerade für die Position des Innenverteidigers den 16-jährigen Hakimov zu wählen, ist die höchste Garantie dafür, dass dieser Spieler über Weltklasse-Potenzial, taktisches Verständnis und Coolness verfügt;

Riesige Motivation für Akademie-Absolventen: Dass ein Junge aus der Bunyodkor-Akademie nach nur 7 Spielen in die Nationalmannschaft berufen wird, in Usbekistangibt tausenden jungen Fußballern einen starken Impuls; niemand kann mehr als Ausrede benutzen: „Ich werde nicht berufen, weil ich zu jung bin“;

Fundament für die Zukunft und Generationenwechsel: Die Nationalmannschaft darf sich nicht nur auf den aktuellen Wettbewerb beschränken; junge Spieler wie Behruz Karimov und Muhammad Hakimov früh an den Profifußball zu gewöhnen, garantiert eine stabile Abwehr für die nächsten 10–15 Jahre;

Sprung auf dem internationalen Transfermarkt: Sobald ausländische Scouts hören, dass ein 16-jähriger Innenverteidiger in die Nationalmannschaft berufen wurde, beginnen sie, jede seiner Bewegungen zu beobachten; dies beschleunigt den Weg usbekischer Spieler in die europäischen Top-Ligen.

Diese mutige Entscheidung von Fabio Cannavaro ist der klare Beweis dafür, dass in der Nationalmannschaft eine echte professionelle Meritokratie (ein auf Leistung und Talent basierendes System) Einzug gehalten hat.

Glauben Sie, dass sich der 16-jährige Bunyodkor-Verteidiger Muhammad Hakimov in der Stammelf der Nationalmannschaft etablieren und den Weg zu europäischen Top-Clubs finden kann? Wie bewerten Sie persönlich Fabio Cannavaros Fokus auf Charakter und Können statt auf das Alter? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen aufsehenerregenden Artikel über die neue Hoffnung des usbekischen Fußballs mit allen Fußballfans!