In der Welt des Futsals und Fußballs dauern die intensiven Debatten über die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 an. Obwohl die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) das Recht zur Ausrichtung dieses prestigeträchtigen Turniers an eine gemeinsame Bewerbung von drei Ländern – Spanien, Portugal und Marokko – vergeben hat, sorgt die Frage, in welchem Land das wichtigste Spiel, das Finale, stattfinden wird, für ernsthafte Kontroversen. Derzeit herrscht eine einzigartige verdeckte Rivalität zwischen Madrid und Rabat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt gegeben, dass die ersten drei symbolischen Spiele des Turniers zur Feier des 100-jährigen Jubiläums des Wettbewerbs in Argentinien, Uruguay und Paraguay stattfinden sollen. Der Austragungsort des entscheidenden Finalspiels ist jedoch zu einem Hauptstreitpunkt zwischen Spanien und Marokko geworden. Beide Seiten führen verschiedene Argumente an, warum sie das Recht hätten, dieses historische Ereignis auszurichten.

Spaniens Ansprüche und infrastrukturelles Potenzial

Der Präsident des Spanischen Fußballverbandes, Rafael Lusan, hat in seinen Stellungnahmen mehrfach nachdrücklich betont, dass das Finale in Spanien stattfinden müsse. Seiner Meinung nach sei es unmöglich zu rechtfertigen, das entscheidende Spiel in ein anderes Land zu vergeben, da das Land über das höchste organisatorische Potenzial verfüge. Zudem verweist die spanische Seite auf die derzeit renovierten Großstadien wie das Santiago Bernabéu und das Camp Nou als Hauptspielorte.

Es gibt jedoch Faktoren, die einen ernsthaften Schatten auf die spanische Bewerbung werfen. Die jüngsten rassistischen Vorfälle in spanischen Stadien sorgen für hitzige Diskussionen. Dies wirft eine ernsthafte ethische Frage auf: Ist es angemessen, ein WM-Finale, das Menschen verschiedener Rassen und Hautfarben vereint, in einem Land auszutragen, in dem die Probleme im Kampf gegen Rassismus noch nicht gelöst sind?

Marokkos Chancen und das Konzept der 'sicheren Küste'

Real-Madrid-Star Vinícius Júnior hatte zuvor gefordert, dass die Weltmeisterschaft Spanien entzogen werden sollte, falls sich der Kampf gegen Rassismus nicht verbessere. Obwohl die spanischen Medien damals heftig protestierten, haben die nachfolgenden Ereignisse die Richtigkeit der Aussage des Spielers in der Praxis bestätigt. Diese Situation ist zu einem der Schlüsselfaktoren geworden, die für Marokko sprechen.

Marokko bereitet sich seinerseits darauf vor, durch die Ausrichtung des Afrika-Cups 2025 auf hohem Niveau seine modernen Stadien und exzellenten organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die nordafrikanischen Vertreter werben aktiv dafür, dass die südliche Küste des Mittelmeers ein sicherer und moderner Ort für das historische WM-Finale sein kann. Infolgedessen steht die FIFA vor einer sehr heiklen und verantwortungsvollen Entscheidung.