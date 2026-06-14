Brasilien lässt Sieg gegen Marokko aus der Hand gleiten

Die Nationalmannschaften von Brasilien und Marokko trafen in der Gruppe C der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Nach einer spannenden und intensiven Begegnung teilten sich die Teams die Punkte. Marokko ging zuerst in Führung: Ismael Saibari traf in der 21. Minute. Brasilien glich in der 32. Minute durch ein Tor von Vinícius Júnior aus.

Während des Spiels dominierte Brasilien den Ballbesitz mit 54 Prozent, Marokko kam auf 46 Prozent. Dennoch wirkte Marokko bei den Torschüssen aktiver: Sie gaben insgesamt 13 Schüsse ab, während Brasilien auf 8 kam. Bei den Schüssen auf das Tor verzeichnete Brasilien 5 und Marokko 4.

Bei den Pässen spielte Brasilien 499 Pässe mit einer Genauigkeit von 87 Prozent. Marokko spielte 473 Pässe mit einer Genauigkeit von 88 Prozent. Auch bei den Fouls war der Kampf hart: Brasilien beging 16 Fouls, Marokko 14. Brasilien erhielt 2 gelbe Karten, während Marokko das Spiel ohne Verwarnungen beendete.

Bei den Eckbällen war Brasilien mit 6 deutlich aktiver, Marokko kam auf 2. Bei den Abseitsstellungen wurde Marokko einmal erwischt, während bei Brasilien kein Abseits verzeichnet wurde. Nach diesem Ergebnis haben Marokko und Brasilien jeweils 1 Punkt in Gruppe C, wobei Marokko derzeit auf dem ersten und Brasilien auf dem zweiten Platz liegt.