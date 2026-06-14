Brasilien lässt Sieg gegen Marokko aus der Hand gleiten

·7·Sport
Brasilien lässt Sieg gegen Marokko aus der Hand gleiten

Die Nationalmannschaften von Brasilien und Marokko trafen in der Gruppe C der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Nach einer spannenden und intensiven Begegnung teilten sich die Teams die Punkte. Marokko ging zuerst in Führung: Ismael Saibari traf in der 21. Minute. Brasilien glich in der 32. Minute durch ein Tor von Vinícius Júnior aus.

Während des Spiels dominierte Brasilien den Ballbesitz mit 54 Prozent, Marokko kam auf 46 Prozent. Dennoch wirkte Marokko bei den Torschüssen aktiver: Sie gaben insgesamt 13 Schüsse ab, während Brasilien auf 8 kam. Bei den Schüssen auf das Tor verzeichnete Brasilien 5 und Marokko 4.

Bei den Pässen spielte Brasilien 499 Pässe mit einer Genauigkeit von 87 Prozent. Marokko spielte 473 Pässe mit einer Genauigkeit von 88 Prozent. Auch bei den Fouls war der Kampf hart: Brasilien beging 16 Fouls, Marokko 14. Brasilien erhielt 2 gelbe Karten, während Marokko das Spiel ohne Verwarnungen beendete.

Bei den Eckbällen war Brasilien mit 6 deutlich aktiver, Marokko kam auf 2. Bei den Abseitsstellungen wurde Marokko einmal erwischt, während bei Brasilien kein Abseits verzeichnet wurde. Nach diesem Ergebnis haben Marokko und Brasilien jeweils 1 Punkt in Gruppe C, wobei Marokko derzeit auf dem ersten und Brasilien auf dem zweiten Platz liegt.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ralf Rangnick lehnt Milan-Angebot ab und verlängert Vertrag mit ÖsterreichRalf Rangnick lehnt Milan-Angebot ab und verlängert Vertrag mit ÖsterreichHeute, 21:11Nach Mohamed Salah will auch Cody Gakpo Liverpool verlassenNach Mohamed Salah will auch Cody Gakpo Liverpool verlassenHeute, 20:51FIFA führt spezielle symbolische Chevrons für Teilnehmer der FIFA WM 2026 einFIFA führt spezielle symbolische Chevrons für Teilnehmer der FIFA WM 2026 einHeute, 20:46Bradley Barcola will PSG verlassen: Arsenal und Liverpool steigen in den Poker einBradley Barcola will PSG verlassen: Arsenal und Liverpool steigen in den Poker einHeute, 20:30Mbappe tröstet Saliba nach PSGs Sieg über ArsenalMbappe tröstet Saliba nach PSGs Sieg über ArsenalHeute, 20:17Alvaro Arbeloa auf dem Weg in die Premier LeagueAlvaro Arbeloa auf dem Weg in die Premier LeagueHeute, 19:58
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe