Noctua und Forced Physics entwickeln einen 2000 W Luftkühler

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Noctua und Forced Physics entwickeln einen 2000 W Luftkühler

Der renommierte Hersteller von Kühlsystemen Noctua hat eine Forschungspartnerschaft mit Forced Physics DCT bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Parteien an der Anpassung der JouleForce genannten Mikrokanal-Luftkühltechnologie für PCs und Workstations arbeiten. Laut Ixbt.com ist diese innovative Lösung in der Lage, in industriellen Umgebungen über 2000 W Wärme ohne den Einsatz von Flüssigkeiten abzuleiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kühlern setzt die JouleForce-Technologie nicht auf eine riesige Ansammlung von Aluminiumlamellen. Stattdessen wird ein Wärmetauscher mit tausenden mikroskopischen Luftkanälen verwendet. Durch diese Kanäle wird ein Luftstrom mit hohem Druck geleitet, was eine wesentlich effizientere Wärmeabfuhr von der erhitzten Oberfläche ermöglicht.

Mikrokanäle und das Problem der Grenzschicht

Der Hauptvorteil dieses Ansatzes liegt in der Verringerung der negativen Auswirkungen der Luftgrenzschicht, welche die Effizienz herkömmlicher Radiatoren mindert. Dank der kleinen Kanäle kommt die Luft mit einer deutlich größeren Oberfläche in Kontakt. Infolgedessen wird der Wärmeaustausch erheblich beschleunigt, was eine kompaktere Bauweise des Wärmetauschers ermöglicht.

Ursprünglich entwickelte Forced Physics die JouleForce-Technologie für Rechenzentren und AI-Beschleuniger mit extrem hoher Wärmeabgabe. Nach Angaben des Unternehmens ist die Technologie für thermische Lasten von über 2000 W ausgelegt, was weit über den Anforderungen selbst der leistungsstärksten PC-Prozessoren liegt.

Ingenieurtechnische Herausforderungen für Noctua

Hier liegt jedoch das zentrale ingenieurtechnische Problem. Je enger die Luftkanäle sind, desto höher ist der Strömungswiderstand und desto mehr statischer Druck wird benötigt. Aus diesem Grund verwenden bestehende industrielle Einheiten laute Radialgebläse und Luftzuführungssysteme, die für normale Heimcomputer völlig ungeeignet sind.

Noctuas Hauptaufgabe besteht darin, ein kompaktes und leises Kühlsystem zu schaffen, das den erforderlichen Druck liefern kann, ohne den Geräuschpegel drastisch zu erhöhen. Unter Nutzung seiner Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungslüftern plant das Unternehmen, die Mikrokanal-Technologie für Standard- und Arbeitscomputer zugänglich zu machen.

Sollte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden, wird eine völlig neue Art von Luftkühlern auf den Markt kommen. Es wird erwartet, dass sie die Möglichkeit bieten, selbst die heißesten Prozessoren ohne Pumpen, Schläuche oder komplexe Flüssigkeitskreisläufe effizient zu kühlen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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