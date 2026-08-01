FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an den Feierlichkeiten zum 27. Thronjubiläum in Marokko teil. Während seines Besuchs sprach das Oberhaupt des Weltfussballs emotional über die nordafrikanische Nation und ihre grenzenlose Liebe zum Fussball. Laut Berichten von COPE hat Infantino keinen Zweifel daran, dass die Austragung der WM 2030 in Marokko das Turnier einzigartig machen wird.

Zamin.uz Präsentiert eine Analyse von Infantinos historischer Aussage und den Besonderheiten der kommenden Weltmeisterschaft.

„Ich fühle mich wie zu Hause“

Infantino nahm an dem von König Mohammed VI. in Rabat auusgerichteten offiziellen Empfang teil und verbarg seine aufrichtigen Emotionen nicht. Der FIFA-Chef betonte, dass er bei jedem Besuch in diesem wunderschönen Land eine besondere Herzlichkeit und Gastfreundschaft spüre.

„Es ist mir eine wahre Ehre und ein grosser Privileg, an den Feierlichkeiten zum Thronfest im grossartigen Königreich Marokko teilzunehmen. Ich fühle mich, als würde ich durch mein eigenes Land gehen“, sagte Infantino zu Journalisten.

Der FIFA-Präsident hob besonders die Leidenschaft der marokkanischen Bevölkerung für den Fussball hervor. Seiner Meinung nach wird die enorme Loyalität und Unterstützung des Landes für die Atlas-Löwen ein solides Fundament für den Erfolg der WM 2030 bilden.

„Die Marokkaner sind wahre Fussballfans, die die Erfolge ihrer Nationalmannschaft mit riesiger Freude und einzigartiger Leidenschaft feiern. Ich habe das oft genug miterlebt“, fügte der Funktionär hinzu.

Eine Harmonie aus Schönheit und Geschichte: WM 2030

Genau diese grosse Zuneigung und die Schönheit des Landes veranlassten Infantino zu einer mutigen Aussage über die Zukunft der WM 2030. Gemeinsam mit Spanien und Portugal als Co-Gastgeber wird Marokko das Turnier laut seinen Worten zum besten der Geschichte machen.

„Zweifellos wird die WM 2030 die beste und schönste Weltmeisterschaft der Geschichte werden. Sie wird so sein, weil sie in Marokko stattfindet – dem schönsten der schönen Länder“, betonte Gianni Infantino nachdrücklich.

Diese Weltmeisterschaft wird nicht nur wegen der Schönheit Marokkos in die Geschichte eingehen, sondern auch wegen ihres einzigartigen Formats. Das Turnier im Jahr 2030 markiert das 100-jährige Jubiläum der ersten Weltmeisterschaft der Geschichte.

Zur Info: Die WM 2030 wird direkt in sechs Ländern auf drei Kontinenten ausgetragen. Während der Hauptteil des Turniers in den Spielstätten von Marokko, Spanien und Portugal stattfindet, richten drei südamerikanische Länder – Uruguay, Argentinien und Paraguay – jeweils ein Auftaktspiel aus. Dies wird voraussichtlich die umfangreichste und historischste Weltmeisterschaft im Fussball sein.

Fazit

Gianni Infantinos Besuch in Marokko und seine bewegenden Worte haben in der Fussballwelt für grosses Echo gesorgt. Das einzigartige Format der WM 2030 und die Ausrichtung durch ein so schönes und fussballbegeistertes Land wie Marokko wecken die Hoffnung, dass dieses Turnier unvergesslich und unvergleichlich wird. Infantinos Worte „Es lebe Marokko! Danke, dass ihr mich aufgenommen habt“ sind ein klarer Beweis für seinen Respekt und sein Vertrauen in dieses Land.

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