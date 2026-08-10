Harry Kanes Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2030 wird schwierig

Englands Kapitän Harry Kane könnte in den letzten Jahren seiner Karriere vor einer großen Herausforderung stehen, wenn er wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft 2030 auflaufen will. Der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann äußerte sich in einem Interview mit GOAL zur Zukunft des Stürmers. Goal.com berichtet .

Der inzwischen 33-jährige Stürmer hat 85 Tore für England erzielt und damit einen historischen Rekord aufgestellt. Außerdem ist er Tottenhams bester Torschütze aller Zeiten und erzielte für Bayern in 147 Spielen 146 Tore. Obwohl sein aktueller Vertrag beim deutschen Rekordmeister bald ausläuft, stehen die Parteien Berichten zufolge kurz vor einer Vertragsverlängerung.

Künftige Turniere und der Altersfaktor

Laut GOAL bezweifelt Dietmar Hamann, dass der englische Kapitän im Alter von 36 Jahren bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen kann. Seiner Ansicht nach ist es für jeden Fußballer eine schwierige Aufgabe, das Niveau von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu erreichen und über viele Jahre auf höchstem Niveau zu spielen.

Hamann sagte: “Er ist jetzt 33, und in vier Jahren wird er über 36 sein. Das ist eine enorme Belastung. Wir haben zwei der größten Fußballer aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft spielen sehen; einer spielte gut, der andere nicht. Wissen Sie, ich würde Kane nicht auf eine Stufe mit diesen beiden Spielern stellen.”

Erfolge und Perspektiven

Der Experte betonte, dass die vielen Spiele in den unteren Ligen seit jungen Jahren und die enorme Belastung in der englischen Premier League ebenfalls Auswirkungen auf Harry Kanes körperliche Verfassung haben könnten. Dennoch blieb der Fußballer von schweren Verletzungen verschont, hält sein hohes Niveau und gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Ballon d'Or 2026.

Derzeit gibt es in der englischen Nationalmannschaft keinen geeigneten Mittelstürmer, der seinen Platz übernehmen könnte. Daher wird erwartet, dass Kane das Team bis zur Europameisterschaft 2028, die im eigenen Land stattfindet, als Kapitän anführen wird.