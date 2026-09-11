Rafael Márquez zum Cheftrainer der mexikanischen Nationalmannschaft ernannt

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Rafael Márquez zum Cheftrainer der mexikanischen Nationalmannschaft ernannt

Die mexikanische Fußballlegende Rafael Márquez hat offiziell das Amt des Cheftrainers der Nationalmannschaft übernommen. Der ehemalige Verteidiger, der den Fußball über Jahrzehnte geprägt hat, wurde damit beauftragt, das Team bei der Weltmeisterschaft 2030 zu neuen Erfolgen zu führen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es wurde bekannt gegeben, dass der 47-jährige Fachmann vor seinem Amtsantritt seit August 2024 als Assistenztrainer im Stab von Javier Aguirre tätig war. Nachdem die Mannschaft unter dessen Leitung bei der Weltmeisterschaft im letzten Sommer das Achtelfinale erreichte, entschied die Verbandsführung, grundlegende Veränderungen vorzunehmen.

Obwohl der ehemalige Spieler des FC Barcelona als Aktiver an fünf Weltmeisterschaften teilnahm, schaffte er es nie über das Viertelfinale hinaus. Nun hat er sich als Trainer zum Ziel gesetzt, das zu erreichen, was ihm als Spieler verwehrt blieb, und den langjährigen „Viertelfinal-Fluch“ der Nationalmannschaft zu brechen.

Pläne und Aufgaben des neuen Trainers

Auf einer Pressekonferenz betonte Rafael Márquez, dass er seine zweite Chance nutzen wolle. „Als Spieler habe ich an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen und nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Jetzt bin ich als Trainer wieder an diesem Punkt angekommen und hoffe vor allem, mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und dort ein ganz anderes Ergebnis zu zeigen“, so der Experte.

Er räumte ein, dass ihm seine reiche Erfahrung als Spieler in seiner neuen Position zugutekommen werde, betonte jedoch, dass die Verantwortung als Trainer deutlich höher sei. Er verstehe, dass schwierige Zeiten bevorstünden, glaube aber daran, gemeinsam mit dem Team alle Herausforderungen zu meistern.

Erfahrener Trainerstab

Márquez beginnt nicht allein; er hat einen Stab aus erfahrenen Spezialisten zusammengestellt, die ihn eng unterstützen. Insbesondere sein ehemaliger Teamkollege Andrés Guardado, mit dem er bei vier Weltmeisterschaften zusammenspielte, sowie die Assistenztrainer Juan Manuel Lillo und Vidal Paloma gehören nun zu seinem Team.

Der Cheftrainer merkte an, dass er nicht bei Null anfange und die Zeit unter Javier Aguirre ihm wertvolle Erfahrungen gebracht habe. Er betonte, dass er die Spieler und das Umfeld gut kenne und dass ihn eine erfahrene Gruppe, die auf höchstem Niveau gearbeitet hat, unterstützen werde.

Rafael MárquezMexikanische NationalmannschaftWeltmeisterschaft 2030FußballnachrichtenJavier Aguirre
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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