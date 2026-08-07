Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane

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Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane

Der ehemalige englische Stürmer Chris Waddle erklärte in einem Interview mit GOAL, dass die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2030 für Harry Kane eine große Herausforderung wäre. Er forderte den Angreifer auf, aus Cristiano Ronaldos Erfahrung zu lernen und die Zukunft seiner internationalen Karriere sorgfältig zu überdenken. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Der 33-jährige Harry Kane spielt derzeit für Bayern München und befindet sich weiterhin in hervorragender Form. Er ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Kane hat 85 Tore erzielt und ist dabei, Peter Shiltons Rekord von 125 Länderspielen zu übertreffen.

Künftige Großturniere und persönliche Rekorde

Experten zufolge dürfte Kane England bei der Weltmeisterschaft 2026 als Kapitän anführen und auch bei der Europameisterschaft 2028, die auf heimischem Boden ausgetragen wird, eine zentrale Rolle spielen. Da es nur wenige Alternativen für die Position des Mittelstürmers gibt, verlassen sich die Trainer weiterhin auf ihn.

Mit zunehmendem Alter wird Kane jedoch wie jeder Fußballer stärker auf seine körperliche Verfassung achten müssen. Obwohl Legenden wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ihre Karrieren über viele Jahre verlängert haben, gilt eine derart lange Laufbahn im Fußball als Ausnahme.

Körperliche Verfassung und Chris Waddles Einschätzung

Chris Waddle, der mit BetBrain zusammenarbeitete, erklärte gegenüber GOAL, dass Harry Kanes größte Stärken darin liegen, dass er nicht auf seine Geschwindigkeit angewiesen ist und über eine hohe Spielintelligenz verfügt. Dennoch ist es ein unvermeidlicher Prozess, dass die Beinarbeit mit zunehmendem Alter langsamer wird.

Waddle verwies auf die Auftritte der portugiesischen Nationalmannschaft bei den jüngsten großen Turnieren und betonte, dass Cristiano Ronaldos körperliche Verfassung den Anforderungen des Spitzenfußballs nicht mehr gerecht werde. Daher muss auch Harry Kane seine Möglichkeiten im Zeitraum bis zur Weltmeisterschaft 2030 realistisch einschätzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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