WM-Finale 2030: Marokkanischer Premierminister kritisiert Fußballführung

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WM-Finale 2030: Marokkanischer Premierminister kritisiert Fußballführung

Die Debatte über den Austragungsort des Finales der FIFA-Weltmeisterschaft 2030 nimmt an Schärfe zu. Laut BBC Sport sah sich der marokkanische Premierminister Aziz Akhannouch gezwungen einzugreifen, nachdem der Chef des nationalen Fußballverbandes voreilige Erklärungen zum Turnierfinale abgegeben hatte. Der Regierungschef erteilte dem Fußballfunktionär eine strenge Warnung, keine öffentlichen und unbegründeten Versprechungen zu Themen zu machen, die noch nicht offiziell bestätigt sind. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Die Weltmeisterschaft 2030 ist das Jubiläumsturnier der Fußballgeschichte und wird gemeinsam von Marokko, Spanien und Portugal ausgerichtet. Zudem ist geplant, die Eröffnungsspiele in südamerikanischen Ländern auszutragen, um die Geschichte des Turniers zu würdigen. Welches Stadion das Finale ausrichten wird, wurde von der FIFA jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Ansprüche von politischen Bühnen

Der Konflikt entstand, nachdem Fouzi Lekjaa, Präsident des Königlich Marokkanischen Fußballverbandes (RMFF), bei einer politischen Parteiveranstaltung behauptete, das neue Stadion in Casablanca werde die „Ehre“ haben, das Finalspiel auszurichten. Solche scharfen und nicht abgestimmten Aussagen hätten zu diplomatischen Missverständnissen mit europäischen Partnern führen können.

In seiner Rede auf einer öffentlichen Kundgebung reagierte Premierminister Aziz Akhannouch scharf auf die Situation und betonte: „Schlagen Sie nicht vor, das große Finale in Marokko auszurichten, während wir dieses Thema noch nicht mit unseren Verbündeten Spanien und Portugal besprochen haben. Brüder, ein wenig Respekt muss sein. Hören Sie auf, uns mit Wahlversprechen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das sind riesige Themen.“

Auch die spanische Seite hat ihre Ansprüche

Der nordafrikanische Staat setzt derzeit alles daran, das WM-Finale erstmals seit der Austragung in Südafrika 2010 wieder auf den Kontinent zu holen. Doch auch die spanischen Fußballfunktionäre bestehen vehement darauf, dass das entscheidende Spiel auf ihrem Boden stattfinden soll. Rafael Lusan, Chef des Königlich Spanischen Fußballverbandes (RFEF), äußerte seine Meinung offen in einem Interview mit dem Radiosender Cadena SER.

„Obwohl noch keine Entscheidung getroffen wurde, halte ich Spanien für den geeigneten Ort für das Finale, und es kann nicht anders sein“, sagte Lusan. Seiner Meinung nach ist die Fähigkeit des Landes, Großveranstaltungen zu organisieren, unbestreitbar. Zudem wird die spanische Position durch die jüngsten Erfolge der Männer-Nationalmannschaft sowie durch die Verfügbarkeit von Weltklasse-Stadien wie dem renovierten Santiago Bernabéu in Madrid und dem Spotify Camp Nou in Barcelona gestärkt.

Die FIFA hält sich derweil mit einer abschließenden Stellungnahme zurück. Der internationale Fußballverband beschränkt sich darauf zu betonen, dass die entsprechende Entscheidung zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird.

WM 2030MarokkoSpanienFIFAFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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