Usbekistan in den Top 5 der Asienspiele: 31 Medaillen und ein enges Rennen mit Kasachstan

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Usbekistan in den Top 5 der Asienspiele: 31 Medaillen und ein enges Rennen mit Kasachstan

Der sechste Wettkampftag der prestigeträchtigen Asienspiele, die von Japan ausgerichtet werden, endete mit intensiven und kompromisslosen Duellen. Die usbekische Sportdelegation beendete diesen Tag mit einem würdigen Ergebnis unter den stärksten Nationen des Kontinents und belegt souverän den ehrenvollen 5. Platz in der Medaillenwertung. Laut offiziellen Tabellenangaben haben unsere Vertreter derzeit 7 Gold-, 15 Silber- und 9 Bronzemedaillen (insgesamt 31 Medaillen) auf ihrem Konto. An der Spitze der Wettbewerbstabelle haben sich die traditionellen Favoriten China (98 Gold), das Gastgeberland Japan (28 Gold) und Südkorea (13 Gold) fest etabliert.

Den vierten Platz belegt das benachbarte Kasachstan mit 8 Goldmedaillen. Interessanterweise liegt Usbekistan bei der Gesamtzahl der Medaillen (31) vor Kasachstan (30), doch bei der Qualität der Goldmedaillen beträgt der Unterschied nur eine einzige. Konkurrenten wie der Iran (6 Gold), Thailand (7 Gold) und Nordkorea erhöhen ebenfalls den Druck in den Top Ten. Welche Chancen hat unsere Delegation nach dem 6. Tag, in die Top 4 einzuziehen, und auf welchen Platz werden uns die entscheidenden Finals im Kurash, Boxen und anderen Kampfsportarten bringen?

«31 Medaillen, 5. Platz und 1 Goldmedaille Rückstand auf Kasachstan»: Die 5 wichtigsten Punkte zum Abschluss des 6. Tages

Wichtige Fakten nach dem sechsten Tag der Asienspiele:

  • Usbekistan in den Top 5: Unsere Delegation belegt mit 7 Gold-, 15 Silber- und 9 Bronzemedaillen den 5. Platz im Kontinental-Ranking;

  • 4. Platz bei der Gesamtzahl der Medaillen: Bei der Gesamtzahl der Medaillen hat Usbekistan (31) Kasachstan (30) überholt;

  • Intensiver Wettbewerb mit Kasachstan: Unsere Nachbarn liegen mit 8 Goldmedaillen auf dem 4. Platz, der Abstand beträgt nur eine Goldmedaille;

  • Chinas absolute Hegemonie: Das Team der VR China führt die Turniertabelle mit 98 Goldmedaillen und insgesamt 159 Medaillen deutlich an;

  • Zentralasien Teams: Tadschikistan liegt mit 2 Goldmedaillen auf dem 17. Platz; insgesamt haben 20 Länder Goldmedaillen gewonnen.

Asienspiele: Medaillenspiegel der Top 10 Länder nach dem 6. Tag

Analyse der Top Ten des Wettbewerbs und der Medaillenverteilung:

Rang (Rk)

Land (NOC)

Gold (G)

Silber (S)

Bronze (B)

Gesamt

1

China (CHN)

98

37

24

159

2

Japan (JPN)

28

43

44

115

3

Südkorea (KOR)

13

17

34

64

4

Kasachstan (KAZ)

8

8

14

30

5

Usbekistan (UZB)

7

15

9

31

6

Thailand (THA)

7

6

8

21

7

Iran (IRI)

6

11

7

24

8

Hongkong (HKG)

4

11

11

26

9

Nordkorea (PRK)

4

4

3

11

10

Bahrain (BRN)

4

2

2

8

Sportanalyse: Warum ist Usbekistans Chance auf den 4. Platz sehr hoch?

Fazit der Analysten der olympischen Bewegung und Sportexperten:

  • «15 Silbermedaillen – verborgenes Potenzial»: Dass Usbekistan 15 Silbermedaillen auf dem Konto hat, zeigt, dass unsere Athleten viele Finals erreicht haben; mit dem Beginn der Finals in Judo, Boxen, Gewichtheben und Kurash in den kommenden Tagen wird erwartet, dass sich diese Silbermedaillen direkt in Gold verwandeln;

  • Duell mit Kasachstan: Kasachstan hat 8 Goldmedaillen, aber bei der Gesamtzahl der Medaillen liegt Usbekistan (31 zu 30) vorne; 1-2 Goldmedaillen in den kommenden Tagen werden unsere Delegation unweigerlich auf den 4. Platz heben;

  • Asiens Oberliga: Die Top 3 (China, Japan, Südkorea) sind für alle anderen unerreichbar; aber der 4. Platz bei den Asienspielen wäre einer der größten historischen Erfolge für den usbekischen Sport auf dem Kontinent.

Glauben Sie, dass die usbekische Sportdelegation in den kommenden Tagen an Kasachstan vorbeiziehen und die Asienspiele auf dem vierten Platz beenden kann? Wie bewerten Sie persönlich die Ergebnisse unserer Athleten am 6. Tag? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über den Siegeszug unseres Nationalteams mit allen Sportbegeisterten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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