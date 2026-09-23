Am vierten Tag der Asienspiele, dem wichtigsten sportlichen Fest des Kontinents, das in Japan ausgetragen wird, erreichen die Wettkämpfe ihre intensivste und kompromissloseste Phase. Bei dem Turnier, an dem die weltweit führenden Athleten teilnehmen, hat sich die usbekische Sportdelegation einen festen Platz in den Top 10 gesichert. Das Team hat derzeit 1 Gold-, 4 Silber- und 1 Bronzemedaille – insgesamt 6 Medaillen – auf dem Konto und belegt damit den 10. Platz in der Gesamtwertung.

In der Gesamtwertung des Wettbewerbs setzen die traditionellen Spitzenreiter ihre Dominanz fort: Die Volksrepublik China führt mit 36 Gold-, 14 Silber- und 10 Bronzemedaillen (insgesamt 60 Medaillen) deutlich. Während das Gastgeberland Japan mit 11 Gold-, 17 Silber- und 21 Bronzemedaillen (insgesamt 49 Medaillen) auf dem zweiten Platz liegt, Südkorea rundet mit 7 Goldmedaillen die Top 3 ab.

Zentralasien Unter den Teams liegt Kasachstan mit 7 Goldmedaillen auf dem 4. Platz, während Tadschikistan mit 2 Goldmedaillen den 7. Platz belegt. Da die Kampfsportarten und das Gewichtheben, die als wichtigste „Goldreserve“ der usbekischen Athleten gelten, gerade erst begonnen haben, ist der Grundstein für einen weiteren Aufstieg unserer Delegation in der Turniertabelle in den kommenden Tagen gelegt.

Wie sieht das Kräfteverhältnis nach dem vierten Tag aus, wie können unsere Athleten vom 10. Platz in die Top 5 vorrücken und welche entscheidenden Finals erwarten uns noch?

„1 Gold, 4 Silber und die Top 10“: Die 5 wichtigsten Punkte des vierten Tages

Die wichtigsten Fakten aus der offiziellen Tabelle des 4. Tages der Asienspiele:

Usbekistan in den Top 10: Unsere Vertreter haben mit 1 Gold-, 4 Silber- und 1 Bronzemedaille den Einzug in die Top 10 geschafft;

Chinas absolute Hegemonie: Das chinesische Team hat 36 Goldmedaillen und insgesamt 60 Medaillen gesammelt und liegt mit großem Vorsprung vor seinen Verfolgern;

Gastgeber und Korea in der Verfolgung: Japan liegt mit 11 Goldmedaillen auf dem 2. Platz, Südkorea mit 7 Goldmedaillen auf dem 3. Platz;

Regionale Konkurrenz: Von den zentralasiatischen Ländern liegt Kasachstan auf dem 4. Platz (7 Gold) und Tadschikistan auf dem 7. Platz (2 Gold);

Goldmedaillen-Reserve steht noch aus: Die vier Silbermedaillen zeigen, dass unsere Athleten die Finals erreicht haben und die Anzahl der Goldmedaillen in den kommenden Programmen sprunghaft ansteigen wird.

Asienspiele: Medaillenspiegel nach Abschluss des vierten Tages

Vergleich der offiziellen Spitzenreiter und Hauptkonkurrenten des Wettbewerbs:

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 China 36 14 10 60 2 Japan 11 17 21 49 3 Südkorea 7 5 20 32 4 Kasachstan 7 4 5 16 5 Thailand 4 1 1 6 6 Hongkong 3 5 5 13 7 Tadschikistan 2 1 1 4 8 Malaysia 2 0 4 6 9 Indien 1 4 5 10 10 Usbekistan 1 4 1 6 11 Chinesisch Taipeh 1 3 6 10 12-14 Iran, Macau, Singapur 1 3 1 je 5

Sportanalyse und Expertenmeinung: Warum wird Usbekistan bald aufsteigen?

Fazit von Sportkommentatoren und Experten der olympischen Bewegung:

Die Bedeutung der „Silberbilanz“: Die 4 Silbermedaillen auf unserem Konto zeigen, dass unsere Athleten die entscheidenden Finals erreicht haben; auch wenn kleine Fehler im Finale das Gold gekostet haben, bestätigen sie das hohe Vorbereitungsniveau unseres Teams;

Die Welle von Boxen, Judo und Ringen steht noch bevor: Usbekistans Hauptstärke – Boxer, Taekwondo-Kämpfer, Judokas sowie Ringer im freien und griechisch-römischen Stil – bestreiten ihre entscheidenden Qualifikations- und Finalkämpfe erst in den kommenden Tagen; dies wird den Anteil an Goldmedaillen vervielfachen;

Dichte des Rankings: Der Abstand zwischen uns und dem fünftplatzierten Thailand (4 Gold) sowie dem siebtplatzierten Tadschikistan (2 Gold) beträgt nur wenige Siege; erfolgreiche Auftritte in den nächsten 2-3 Tagen ermöglichen es Usbekistan, problemlos in die Top 5 aufzusteigen;

Wettbewerb in Zentralasien: Der Start des kasachischen Teams mit 7 Goldmedaillen und der Erfolg Tadschikistans mit 2 Goldmedaillen zeigen, dass der regionale Wettbewerb intensiver denn je ist.

Die Teilnahme der usbekischen Delegation in Japan erreicht gerade erst ihren Höhepunkt, und unsere Fans können sich auf neue Klänge der Nationalhymne freuen.

Was glauben Sie, wie viele Goldmedaillen Usbekistan bis zum Ende der Asienspiele sammeln wird und welchen Platz das Team in der Gesamtwertung erreichen kann? Welche Sportart wird uns Ihrer Meinung nach die meisten Siege bescheren? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel mit allen Fans, um unsere Athleten zu unterstützen!