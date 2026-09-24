Cristiano Ronaldo ignoriert Kritiker und strebt sein 1000. Tor an

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Cristiano Ronaldo ignoriert Kritiker und strebt sein 1000. Tor an

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, reagierte auf Kritik und sprach über seine nächsten großen Ziele, während er auf dem Portugal Football Summit in Lissabon Fragen von Journalisten beantwortete. Der 39-jährige Stürmer äußerte sich zur Atmosphäre in der Nationalmannschaft und zu Trainerwechseln vor dem Spiel der UEFA Nations League gegen Wales. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Als er über seine Rückkehr ins Estadio Jose Alvalade sprach, wo seine Profikarriere begann, betonte der erfahrene Spieler, dass es ihm immer noch große Freude bereite, die Ehre der Nationalmannschaft zu verteidigen. Laut Berichten von ixbt.com und anderen internationalen Sportquellen bewertete Ronaldo die Ernennung des neuen Cheftrainers Jorge Jesus positiv und zeigte sich überzeugt, dass er das Team zu neuen Erfolgen führen werde.

Zukunftspläne und das tausendste Tor

Zum Thema des Erreichens der 1000-Tore-Marke, das eines der wichtigsten Themen in der Fußballwelt bleibt, erklärte Cristiano, dass er dieses Ziel mit großer Leidenschaft verfolge, es für ihn aber keine Besessenheit sei. Seiner Meinung nach wäre es der absolute Höhepunkt seiner Karriere, wenn er das historische tausendste Tor für die portugiesische Nationalmannschaft erzielen würde.

Der Stürmer, der derzeit für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr spielt, betonte ausdrücklich, dass er nicht nur wegen seines Namens zur Nationalmannschaft komme, sondern um auf dem Platz einen echten Mehrwert zu bieten und dem Team zu helfen. „Ich komme hierher, um etwas zu bewirken und ein nützlicher Aktivposten für das Team zu sein“, fügte er hinzu.

Reaktion auf Kritik

Ronaldo reagierte mit einem Lachen auf die ständigen Medienberichte über seine Zukunft in der Nationalmannschaft und sein Alter. Er sagte, er ignoriere negative Berichte und konzentriere sich voll und ganz auf die immense Liebe und Unterstützung der Fans aus der ganzen Welt.

Über seine Zukunft nachdenkend, erkannte die 39-jährige Legende an, dass er wisse, dass sich seine Karriere dem Ende zuneige, betonte aber, dass er es vorziehe, nur im Hier und Jetzt zu leben. Trotz der Tatsache, dass die Nationalmannschaft in 15 Tagen vor 4 schweren Spielen steht, erklärte er, dass das Team bestens auf diese Herausforderungen vorbereitet sei.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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