Portugal besiegt Wales in einem Spiel, in dem Cristiano Ronaldo ein Tor aberkannt wurde

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Portugal besiegt Wales in einem Spiel, in dem Cristiano Ronaldo ein Tor aberkannt wurde

Zum Auftakt der neuen UEFA Nations League-Saison besiegte die portugiesische Nationalmannschaft Wales in einem hart umkämpften Heimspiel. Die Begegnung im Estádio José Alvalade in Lissabon endete mit einem knappen Sieg für die Gastgeber. Laut Berichten von The Athletic gelang es den Portugiesen, alle drei Punkte zu sichern, obwohl das personell geschwächte Wales erbitterten Widerstand leistete. Dies berichtet Goal.com .

Das einzige Tor des Spiels fiel in der 22. Minute der ersten Halbzeit. Nuno Mendes startete einen schnellen Vorstoß über die Außenbahn und bediente João Félix, der außerhalb des Strafraums völlig frei stand. João Félix zog mit rechts ab, und der Ball wurde durch eine abgefälschte Berührung von Verteidiger Ben Davies unhaltbar abgelenkt. Torhüter Danny Ward war machtlos, und der Ball landete im Netz.

Ein frustrierender Abend für Cristiano Ronaldo

Obwohl das Team gewann, endete der Abend für Stürmer Cristiano Ronaldo nervös und enttäuschend. Der erfahrene Angreifer vergab im Laufe des Spiels mehrere gute Gelegenheiten, darunter eine Chance aus kurzer Distanz in der ersten Halbzeit.

In der 59. Minute spielte Bruno Fernandes einen brillanten Pass hinter die Abwehrkette. Cristiano Ronaldo schob den Ball präzise in die untere Ecke und dachte, er hätte sein 147. Länderspieltor erzielt und einen weiteren Schritt in Richtung seines 1.000. Karrieretores gemacht. Nach Überprüfung durch den VAR entschieden die Schiedsrichter jedoch auf Abseits, und das Tor wurde annulliert.

Auswechslung und Spielverlauf

Nach den Frustrationen und dem aberkannten Treffer wechselte Cheftrainer Roberto Martínez Cristiano Ronaldo in der 67. Minute aus und brachte Gonçalo Ramos. Somit konnte Ronaldo seine Bilanz von 979 Toren nicht ausbauen.

Insgesamt dominierte Portugal das Spielgeschehen. Die Gastgeber gaben 23 Schüsse auf das gegnerische Tor ab und kreierten zwei Großchancen. Dennoch fehlte es ihnen an der nötigen Präzision beim Abschluss.

Wales hingegen agierte defensiv sehr diszipliniert. Die Verteidiger klärten den Ball 15 Mal aus der Gefahrenzone und verbuchten 52 Balleroberungen. Torhüter Danny Ward zeigte 4 wichtige Paraden. Dennoch blieb Wales in der Offensive harmlos – sie gaben im gesamten Spiel nur 5 Schüsse ab, von denen nur einer auf das Tor ging.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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