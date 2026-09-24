Was Jorge Jesus über Cristiano Ronaldo sagte

·4·Sport
Was Jorge Jesus über Cristiano Ronaldo sagte

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, bestätigte, dass Kapitän Cristiano Ronaldo im Eröffnungsspiel der Nations League gegen Wales in der Startelf stehen wird. Auf dem Portugal Football Summit betonte der 72-jährige Experte die Rolle des erfahrenen Stürmers für den Fußball des Landes und seinen globalen Einfluss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com reagierte der neue Nationaltrainer auf die Kritik in der Presse an der Person des Kapitäns. Vor dem Spiel im Estadio Jose Alvalade betonte Jorge Jesus nachdrücklich, dass Ronaldo nicht nur ein Spieler auf dem Platz, sondern ein Symbol der gesamten Nation sei.

Globaler Einfluss und Fans

Der Experte erinnerte an ein anschauliches Beispiel aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Verein Al-Nassr. Ihm zufolge kamen nur 3.000 Zuschauer zu einem Spiel, an dem Ronaldo nicht teilnahm, während in Hongkong alle 55.000 Tickets ausverkauft waren und das Stadion voll besetzt war, als der Stürmer spielte.

Dennoch stellte der Cheftrainer klar, dass frühere Verdienste oder ein Starstatus keine Garantie für 90 Minuten Spielzeit sind. Ihm zufolge werden Kaderentscheidungen und die Aufstellung weiterhin nach der aktuellen sportlichen Form getroffen.

Neue taktische Ansätze

Der erfahrene Trainer, der auf internationaler Ebene wieder mit Ronaldo zusammenarbeitet, kündigte an, neue taktische Änderungen einzuführen und dabei das Fundament der Nationalmannschaft zu bewahren. Er betonte den Vorteil, mit einem reinen defensiven Mittelfeldspieler und einem zweiten Stürmer zu agieren.

Während die portugiesische Nationalmannschaft ihre Titelverteidigung beginnt, verhehlte der Trainer nicht, dass er im morgigen Spiel produktive Aktionen und Tore vom Kapitän erwartet. "Cris ist ein Symbol Portugals. Morgen wird er auf dem Platz stehen, und ich hoffe, dass er ein oder zwei Tore schießt", schloss Jorge Jesus.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugalNations LeagueFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo ignoriert Kritiker und strebt sein 1000. Tor anCristiano Ronaldo ignoriert Kritiker und strebt sein 1000. Tor anHeute 09:12Cristiano Ronaldo: Sie wollten mich loswerden, aber ich werde nicht aufhörenCristiano Ronaldo: Sie wollten mich loswerden, aber ich werde nicht aufhörenGestern 23:35Jorge Jesus: Fünf Ballon d'Ors gewähren Cristiano keine PrivilegienJorge Jesus: Fünf Ballon d'Ors gewähren Cristiano keine Privilegien19 September 09:35Jorge Jesus gibt seinen ersten Kader für die portugiesische Nationalmannschaft bekanntJorge Jesus gibt seinen ersten Kader für die portugiesische Nationalmannschaft bekannt18 September 17:12Cristiano Ronaldo bestätigt Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere und strebt 1000 Tore anCristiano Ronaldo bestätigt Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere und strebt 1000 Tore anGestern 23:51Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft festCristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest21 Juli 22:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?