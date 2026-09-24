Was Jorge Jesus über Cristiano Ronaldo sagte

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, bestätigte, dass Kapitän Cristiano Ronaldo im Eröffnungsspiel der Nations League gegen Wales in der Startelf stehen wird. Auf dem Portugal Football Summit betonte der 72-jährige Experte die Rolle des erfahrenen Stürmers für den Fußball des Landes und seinen globalen Einfluss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com reagierte der neue Nationaltrainer auf die Kritik in der Presse an der Person des Kapitäns. Vor dem Spiel im Estadio Jose Alvalade betonte Jorge Jesus nachdrücklich, dass Ronaldo nicht nur ein Spieler auf dem Platz, sondern ein Symbol der gesamten Nation sei.

Globaler Einfluss und Fans

Der Experte erinnerte an ein anschauliches Beispiel aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Verein Al-Nassr. Ihm zufolge kamen nur 3.000 Zuschauer zu einem Spiel, an dem Ronaldo nicht teilnahm, während in Hongkong alle 55.000 Tickets ausverkauft waren und das Stadion voll besetzt war, als der Stürmer spielte.

Dennoch stellte der Cheftrainer klar, dass frühere Verdienste oder ein Starstatus keine Garantie für 90 Minuten Spielzeit sind. Ihm zufolge werden Kaderentscheidungen und die Aufstellung weiterhin nach der aktuellen sportlichen Form getroffen.

Neue taktische Ansätze

Der erfahrene Trainer, der auf internationaler Ebene wieder mit Ronaldo zusammenarbeitet, kündigte an, neue taktische Änderungen einzuführen und dabei das Fundament der Nationalmannschaft zu bewahren. Er betonte den Vorteil, mit einem reinen defensiven Mittelfeldspieler und einem zweiten Stürmer zu agieren.

Während die portugiesische Nationalmannschaft ihre Titelverteidigung beginnt, verhehlte der Trainer nicht, dass er im morgigen Spiel produktive Aktionen und Tore vom Kapitän erwartet. "Cris ist ein Symbol Portugals. Morgen wird er auf dem Platz stehen, und ich hoffe, dass er ein oder zwei Tore schießt", schloss Jorge Jesus.