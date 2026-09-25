Jorge Jesus erklärt, warum er Cristiano Ronaldo ausgewechselt hat

Das Nations-League-Spiel gegen Wales verlief für den portugiesischen Kapitän Cristiano Ronaldo etwas unglücklich. Der erfahrene Stürmer, der während der Partie eine gute Gelegenheit nicht nutzen konnte, musste in der zweiten Halbzeit das Spielfeld verlassen. Wie Goal.com berichtet, hat Cheftrainer Jorge Jesus die taktischen Gründe für diese drastische Entscheidung klar erläutert. Dies berichtet Goal.com .

Am Donnerstag sicherten sich die Portugiesen einen knappen 1:0-Sieg. Der 41-jährige Stürmer hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und vergab eine hundertprozentige Torchance. Nach einem brillanten Zuspiel von Mittelfeldspieler Ruben Neves konnte Ronaldo die Chance nicht verwerten.

Aus diesem Grund entschied sich Cheftrainer Jorge Jesus in der 68. Minute zu einer drastischen Änderung und nahm den Kapitän vom Platz. In einem Interview mit dem Fernsehsender Canal 11 erläuterte der Fachmann seine Einschätzung von Ronaldos körperlicher Verfassung und die Hintergründe dieser Entscheidung.

Taktische Notwendigkeit und körperliche Verfassung

Laut Jesus erforderten die letzten Minuten des Spiels einen völlig anderen Ansatz. Um die drei Punkte zu sichern, benötigte das Team mehr Aktivität und Schnelligkeit auf dem Platz.

"Das Spiel verlangte von uns eine solche Veränderung", sagte Jesus gegenüber Journalisten. 25 Minuten vor Spielende plante der Trainer, einen schnellen Spieler einzuwechseln, der Druck auf die gegnerischen Innenverteidiger ausüben konnte.

Ronaldo, der 234 Länderspiele bestritten und 146 Tore erzielt hat, wirkte gegen Ende der Partie körperlich erschöpft. Jesus gab zu, dass sein Starspieler nicht mehr die Kraft hatte, das in der vordersten Linie geforderte hohe Pressing auszuüben.

"Cris konnte das nicht mehr leisten", kommentierte der ehemalige Benfica-Trainer. Zudem fügte er hinzu, dass er wusste, dass vom Spieler in der Angriffsreihe keine weiteren Ergebnisse mehr zu erwarten waren.