Der Aufsehen erregende Fall um die mutmaßlichen Verstöße von Manchester City gegen die Finanzregeln der Premier League geht weiter. Jüngsten Berichten zufolge wurden die „Citizens“ wegen 114 Regelverstößen angeklagt und drohen nun mit schweren Sanktionen. Diese Situation stößt in der Fußballwelt auf scharfe Kritik, auch von ehemaligen Spielern, die jahrelang gegen sie angetreten sind. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, sorgte der ehemalige Torhüter von Manchester United, David de Gea, inmitten des Skandals mit einem sarkastischen Kommentar in den sozialen Medien für Aufsehen. Der spanische Torhüter, der derzeit beim italienischen Klub Fiorentina unter Vertrag steht, äußerte sich zu seinen ehemaligen Rivalen. Auf seinem X-Account (ehemals Twitter) stellte er eine zynische Frage in Bezug auf die Premier-League-Titel.

Die sarkastische Nachricht des spanischen Torhüters

David de Gea schrieb in seinem Statement: „Lass uns darüber reden. Also, wie viele Premier-League-Titel habe ich mit United gewonnen?“. Der Torhüter fügte dem Beitrag zudem ein nachdenkliches Emoji hinzu. Seine Worte unterstrichen erneut den Unmut der Rivalen, die die Legitimität der Titel von Manchester City während des Zeitraums der festgestellten Finanzverstöße in Frage stellen.

Zur Einordnung: David de Gea spielte 12 Spielzeiten für Manchester United. Bis 2023 absolvierte er 545 Spiele für den englischen Verein und gewann einen Premier-League-Titel. Während seiner Karriere gab es jedoch Fälle, in denen Manchester City die „Red Devils“ genau in den Jahren überholte, in denen die fragwürdigen Finanzpraktiken stattgefunden haben sollen.

Sanktionen und das Berufungsverfahren

Derzeit bereitet sich die Führung von Manchester City darauf vor, gegen die erhobenen Vorwürfe Berufung einzulegen. Alle Parteien beobachten die Situation genau, bis die neue Entscheidung der Premier League und das endgültige Urteil vorliegen. Andere Teams, die im Laufe der Jahre gegen die „Citizens“ verloren oder Titel verpasst haben, versuchen nun, ihre Rechte geltend zu machen.

Die Äußerungen von David de Gea sorgen sowohl bei Fans als auch bei Fußballexperten für hitzige Diskussionen. Das endgültige Urteil gegen Manchester City dürfte eine der größten rechtlichen und sportlichen Veränderungen in der Geschichte des englischen Fußballs werden. Vorerst warten alle Beteiligten auf den Ausgang des Berufungsverfahrens.