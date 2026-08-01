Phil Foden bereitet sich auf ein neues Kapitel bei Manchester City vor

Manchester-City-Mittelfeldspieler Phil Foden hat seinen laufenden Vertrag beim Verein bis 2030 verlängert und erklärt, dass er unter dem neuen Cheftrainer des Teams, Enzo Maresca, ein völlig neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen möchte. Trotz der Schwierigkeiten in der vergangenen Saison ist der englische Fußballer fest entschlossen, das von der Vereinsführung entgegengebrachte große Vertrauen zurückzuzahlen und seine besten Leistungen zu zeigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit BBC Sport betonte der 26-jährige Mittelfeldspieler, dass der neue Vertrag ihm Seelenfrieden gegeben habe und es ihm ermögliche, sich voll und ganz auf sein Spiel auf dem Platz zu konzentrieren. Es ist bekannt, dass Foden in den letzten zwei Saisonen einen leichten Formtod erlitten hatte und in seinen letzten 31 Spielen für Verein und Nationalmannschaft torlos geblieben war. Dennoch zeigte die Vereinsführung von Manchester City ihren Glauben an sein Potenzial, indem sie ihm einen neuen Vierjahresvertrag anbot.

Zusammenarbeit mit Enzo Maresca und neue Hoffnungen

Laut Phil Foden wird die Ernennung von Enzo Maresca zum Cheftrainer ihm helfen, sich schneller anzupassen, da sie sich bereits gut kennen. Der Spieler lobte die menschlichen Qualitäten des italienischen Spezialisten und hob besonders hervor, dass seine früheren Verbindungen zu ihm im aktuellen Prozess von Nutzen sind.

Foden erinnerte sich auch dankbar daran, wie der Trainer ihn während der Schwierigkeiten in der Vorbereitung und als er bei der WM-Qualifikation 2026 nicht für den englischen Kader berücksichtigt wurde, persönlich anrief, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Diese Situation zeigte, dass der Trainer nicht nur ein Profi, sondern auch ein fürsorglicher Mensch gegenüber seinen Spielern ist.

Die Meisterschaftsziele des Teams

In der vergangenen Saison wurde Foden durch eine Fußverletzung und einige Probleme außerhalb des Platzes geplagt. Enzo erklärte jedoch, dass er das enorme Potenzial des Spielers kenne und alle Maßnahmen ergreifen werde, um ihn zu seinem früheren hohen Niveau zurückzubringen. Der Cheftrainer betonte, dass Phils Glück und die Freude am Fußball die wichtigste Aufgabe seien.

Über die Chancen des Teams in der laufenden Saison sprechend, zeigte sich Foden zuversichtlich, dass das aktuelle Manchester City trotz der Kaderveränderungen stark genug ist, um um jeden Titel zu kämpfen. Er bestätigte erneut seine Bereitschaft, alles zu geben, um das Vertrauen des Vereins zu rechtfertigen und die Fans wieder glücklich zu machen.