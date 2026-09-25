Der amtierende Meister der Premier League, Manchester City, wurde in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Liga für schuldig befunden. Diese Entscheidung, die in der globalen Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt hat, könnte eine der beispiellosesten Krisen in der Geschichte des englischen Fußballs auslösen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com und anderen führenden Sportmedien zufolge hat eine unabhängige Kommission 114 der 115 Vorwürfe, die Anfang 2023 erhoben wurden, bestätigt. Dieser Prozess ist das Ergebnis einer vierjährigen, eingehenden Untersuchung, die nach der Veröffentlichung belastender Dokumente durch das deutsche Magazin Der Spiegel Ende 2018 eingeleitet wurde.

Details der Untersuchung und der fragliche Zeitraum

Die Ermittlungen der Liga decken hauptsächlich den Zeitraum zwischen 2009 und 2018 ab. In dieser Zeit wurde dem Verein vorgeworfen, keine genauen Finanzdaten vorgelegt und Zahlungen an Mitarbeiter und Spieler nicht korrekt offengelegt zu haben.

Die Wurzeln dieses Rechtsstreits gehen auf die Übernahme des Vereins im Jahr 2008 durch die Abu Dhabi United Group unter der Führung von Scheich Mansour zurück. Erst nach dieser Veränderung wurde das Team zur mächtigsten und dominantesten Kraft in England. Während des untersuchten Jahrzehnts gewann der Verein dreimal den Premier-League-Titel und mehrere nationale Pokale.

Reaktion des Vereins und nächste Schritte

Die Führung der Premier League behauptet, der Verein habe gegen die Profit and Sustainability Rules (PSR) sowie gegen die Financial Fair Play (FFP) Anforderungen der UEFA verstoßen. Bisher wurden noch keine offiziellen Sanktionen gegen Manchester City bekannt gegeben, doch dem Team drohen schwerwiegende sportliche und finanzielle Strafen.

Ein offizieller Vertreter von Manchester City erklärte gegenüber The Athletic, dass das Verfahren der Premier League andauere und strikte Vertraulichkeit erfordere. In der Stellungnahme des Vereins wurde betont, dass das Team seit acht Jahren die Prinzipien einer unabhängigen und fairen Regulierungsbehörde respektiere und seine Position nicht geändert habe.

Es sei daran erinnert, dass die UEFA den Verein im Jahr 2020 aufgrund ähnlicher Vorwürfe für zwei Jahre von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt hatte. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hob das Verbot jedoch auf, da einige Beweise verjährt waren. Die Regeln der Premier League sehen solche Verjährungsfristen nicht vor, was die Lage noch ernster macht.