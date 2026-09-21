Der neueste Spieltag der Premier League bot ein wahres Torfestival zwischen Manchester City und Sunderland. Obwohl die Gastgeber mit 5:3 gewannen und ihre ungeschlagene Serie in dieser Saison fortsetzten, stand das Spiel ganz im Zeichen von Erling Haalands historischer Leistung, wie Goal.com berichtet. Laut Informationen von ixbt.com und Sportmedien trugen sich für Manchester City Enzo Fernández, Rayan Cherki sowie Antoine Semenyo, der einen Doppelpack erzielte, in die Torschützenliste ein. Dennoch ereignete sich der wichtigste Moment des Spiels in der 81. Minute.

Der norwegische Stürmer traf neun Minuten vor Spielende ins gegnerische Tor. Obwohl der Linienrichter zunächst auf Abseits entschied, überprüfte das VAR-System die Situation gründlich und erkannte das Tor zu Recht an.

Historische Leistung und persönlicher Rekord

Dieses Tor ermöglichte es Erling Haaland, gegen alle 25 Premier-League-Gegner zu treffen, auf die er im Trikot von Manchester City bisher gestoßen ist. Sunderland war das einzige Team, gegen das er in seiner Karriere noch nicht getroffen hatte, da er in den beiden Duellen der letzten Saison torlos geblieben war.

Dieser präzise Schuss war das 117. Premier-League-Tor des Stürmers und sein fünfter Treffer in der laufenden Saison. Damit überholte er Alexander Isak, der für Liverpool gegen Bournemouth traf, und übernahm in der frühen Phase der Torschützenliste die alleinige Führung.

Glänzender Hattrick eines Sunderland-Spielers

Obwohl Haaland den Hauptrekord aufstellte, wurde Sunderland-Stürmer Brian Brobbey zu einem der herausragenden Akteure der Partie. Er erzielte drei Tore gegen Manchester City und markierte einen spektakulären Hattrick.

Statistiken zufolge ist Brian Brobbey der erste Spieler seit sechs Jahren, dem ein Hattrick gegen Manchester City in der Premier League gelang. Zuletzt schaffte dies Jamie Vardy gegen die 'Citizens'.

Während die Mannschaft von Enzo Maresca ihren Siegeszug in der Meisterschaft fortsetzt, zog dieses Spiel die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch die vielen Tore, sondern auch durch die historischen Rekorde auf sich.

Enzo Mareska shogirdlari chempionatdagi gʻalabali yurishini davom ettirayotgan bir paytda, ushbu uchrashuv nafaqat kiritilgan gollarning koʻpligi, balki tarixiy rekordlar bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi.