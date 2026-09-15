Erling Haaland stellt Rekord im Manchester-Derby auf

Erling Haaland hat seinen legendären Status bei Manchester City weiter gefestigt, indem er zum besten Torschützen in Manchester-Derbys in der Premier League wurde. Wie Goal.com berichtet, gab der norwegische Stürmer zu, dass er vor dem wichtigen Sieg im Old Trafford von diesem Rekord wusste und ihn bewusst anvisierte. Dies berichtet Goal.com .

Im 199. Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen wurde der 24-jährige Stürmer erneut zum Helden seines Teams. Er erzielte in der 60. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte dem von Enzo Maresca trainierten Manchester City trotz Unterzahl einen schwierigen und wichtigen Sieg.

Nach diesem Tor kommt Haaland auf 9 Treffer in nur 8 Ligaspielen gegen die Red Devils. Damit brach er den Rekord von 8 Toren, den sich zuvor Manchester United-Legende Wayne Rooney und City-Legende Sergio Agüero teilten.

Historisches Ergebnis und Spieldetails

Der norwegische Torjäger verhehlte nicht, dass der Rekord in seinem Kopf präsent war. Über seine Motivation während des Spiels sprechend, betonte er die besondere Bedeutung dieser Partie.

„Ich wusste vorher von diesem Rekord, ich hatte darüber gelesen, also war er in meinem Kopf“, gab der Stürmer zu. „Ich bin sehr stolz darauf. Wir alle wissen, wie besonders dieses Spiel ist.“

Das Siegtor unterstrich die körperliche Fitness und geistige Wachheit des Spielers. Nach Minuten intensiven Drucks fand Haaland eine Lücke im Strafraum und ließ den Verteidigern keine Chance. Das Tor blieb nach einer dreiminütigen VAR-Überprüfung bestehen.

Instinkt und Verbindung zu den Fans

Laut Haaland ist sein Erfolg nicht das Ergebnis von zu viel Nachdenken, sondern basiert auf reinem Instinkt. Sein Hauptziel ist es, den Ball ins Netz zu befördern und so präzise abzuschließen, dass der Torwart keine Chance hat.

Abseits der Statistiken äußerte sich der Stürmer auch herzlich über die emotionale Bindung, die er seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Fans von Manchester City aufgebaut hat. Er lobte die Derby-Atmosphäre und betonte, wie sehr er den Austausch mit den Fans genießt.