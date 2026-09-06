Wie Sergio Agüero sich an sein historisches Tor von 2012 erinnert

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Wie Sergio Agüero sich an sein historisches Tor von 2012 erinnert

Einer der unvergesslichsten Momente in der Geschichte der Premier League, Sergio Agüeros Siegtreffer gegen QPR im Jahr 2012, hat auch Jahre später nichts von seiner Bedeutung verloren. Wie Goal.com berichtet, teilte der mittlerweile zurückgetretene argentinische Stürmer die akribische Planung und die Emotionen hinter jenem legendären Tor, das Manchester City den ersten Meistertitel der modernen Ära sicherte. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit FourFourTwo gab Sergio Agüero zu, dass ihm damals der Gedanke an den Verlust des Titels durch den Kopf ging und während des Spiels ein Gefühl der Panik herrschte. Nach einem wichtigen Sieg über Manchester United wusste das Team, dass ein Heimsieg gegen QPR am letzten Spieltag den Titel garantieren würde. Doch in der zweiten Halbzeit lag man plötzlich mit 1:2 zurück.

Über den psychologischen Druck in jenen Momenten sagte der ehemalige Stürmer: „In solchen Momenten denkt man an nichts anderes. Man denkt nur daran, dass man den Titel verliert. Aber wir haben bis zum Ende weitergemacht.“

Edin Džekos Tor und der taktische Spielzug mit Mario Balotelli

In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 92. Minute, nachdem Edin Džeko ausgeglichen hatte, war Sergio Agüero fest davon überzeugt, dass er erneut treffen könnte. Laut dem Spieler war die anschließende schnelle Kombination mit Mario Balotelli kein Zufall, sondern ein im Voraus geplanter taktischer Spielzug.

Agüero erinnert sich wie folgt an die Situation: „Ich entschied mich, zurückzufallen, um den Ball von Nigel de Jong zu erhalten, und versuchte, einen Doppelpass mit Mario Balotelli zu spielen. Der Plan war bereits in meinem Kopf, und ich hatte ihn vorher durchdacht. Ich hatte vorher mit Mario gesprochen: Ich bat ihn, mir den Ball zuzuspielen und ihn dann direkt wieder zurückzulegen. Zum Glück hat der Plan mit Mario funktioniert, und es entstand eine perfekte Kombination.“

Der 13. Mai und die ewige Verbindung zu den Fans

Mehr als ein Jahrzehnt später ist die emotionale Bedeutung dieses Tores für Sergio Agüero nur noch gewachsen. Der Argentinier, der seine Profikarriere vor fünf Jahren beendete, versteht heute voll und ganz, welche enorme historische Bedeutung dieser Erfolg für Manchester City und seine Fans hat.

Über die Treue und Aufmerksamkeit der Fans sagte der ehemalige Stürmer: „Es ist sehr schön, dass die Fans mich immer noch verfolgen und mich so lieben wie zu meiner aktiven Zeit. Ich bin froh, dass meine Bemühungen über zehn Jahre, alle gewonnenen Titel und natürlich das Tor gegen QPR, das einen wichtigen Platz in der Vereinsgeschichte einnimmt, ihnen Freude bereitet haben.“

Obwohl er nicht mehr auf dem Platz steht, ist spürbar, dass das berühmte Ereignis über die Jahre zu einer wertvollen Erinnerung geworden ist. Sergio Agüero gab zu, dass er jedes Jahr am 13. Mai – dem Tag des legendären Spiels gegen QPR – diese aufregenden Momente noch einmal durchlebt und dass diese Erinnerungen für ihn immer kostbar bleiben werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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