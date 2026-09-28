Spanische U-20-Frauen-Nationalmannschaft wird Weltmeister

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Spanische U-20-Frauen-Nationalmannschaft wird Weltmeister

Die spanische Jugendnationalmannschaft sicherte sich im Finale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft der Frauen den Titel, indem sie Nordkorea im Elfmeterschießen besiegte. Wie Goal.com berichtet, unterstreicht dieser Sieg erneut die absolute Dominanz des spanischen Fußballs auf internationaler Bühne. Dies berichtet Goal.com .

Nach intensiven Kämpfen in der Gruppenphase und den Playoffs verlief das entscheidende Duell äußerst kompromisslos. Während der regulären Spielzeit und der Verlängerung blieben die Tore sauber, und das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Ein schwieriger Schritt zum Sieg

Während der 120 Spielminuten dominierten die spanischen Vertreterinnen das Feld und behielten die Ballkontrolle. Chancen von Stürmerinnen wie Alba Serrato und Pau Comendador wurden jedoch von den nordkoreanischen Verteidigerinnen und der Torhüterin Pak Ju vereitelt.

Die Asienmeisterinnen setzten hauptsächlich auf schnelle Konter. Obwohl die asiatischen Vertreterinnen 2025 das U-17-WM-Finale gegen die Niederlande gewannen, verließ sie diesmal im entscheidenden Moment das Glück.

Dramatisches Ende im Elfmeterschießen

Im entscheidenden Elfmeterschießen bewiesen die spanischen Spielerinnen Nervenstärke. Am Ende gewann Spanien mit 4:3 und sicherte sich damit den zweiten U-20-Weltmeistertitel der Geschichte.

Die Paraden von Torhüterin Laia Lopez spielten eine entscheidende Rolle bei diesem Erfolg. Sie bewahrte das Team in schwierigen Situationen vor sicheren Gegentoren.

Das goldene Zeitalter des spanischen Fußballs

Diese Meisterschaft ist die logische Fortsetzung der großen Erfolge des spanischen Fußballs in allen Altersklassen. Zur Erinnerung: Die A-Nationalmannschaft der Frauen gewann die Weltmeisterschaft 2023, und auch die Männer-Nationalmannschaft konnte international große Erfolge feiern.

Die jungen Weltmeisterinnen kehren derzeit für feierliche Empfänge in ihre Heimat zurück. Der Fokus richtet sich nun auf die zehnte Weltmeisterschaft, die 2027 in Brasilien stattfinden wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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