Lamine Yamal erklärt, warum er mit seiner Leistung bei der Weltmeisterschaft unzufrieden war

Der Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat enthüllt, dass er trotz des Gewinns der Weltmeisterschaft mit seiner persönlichen Leistung unzufrieden war. Diese Situation zeigt deutlich, welch hohe Ansprüche der Spieler an sich selbst stellt und dass für ihn der mannschaftliche Erfolg über individuellen Ergebnissen steht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com erzielte der Teenager-Stürmer in der vergangenen Saison 24 Tore und lieferte 18 Vorlagen für seinen Verein, wobei er La Liga und den spanischen Supercup gewann. Die Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft verlief jedoch aus Sicht seiner persönlichen Statistik nicht ganz so erfolgreich.

Persönliche Statistiken und verborgene Aufgaben bei der WM

Trotz seines großen Beitrags zum Weltmeistertitel der spanischen Nationalmannschaft erzielte Lamine Yamal in 8 Turnierspielen nur ein einziges Tor und konnte keine einzige Vorlage verbuchen. Genau diese Zahlen waren der Grund für die Unzufriedenheit des Spielers.

In einem Interview mit Universal Valdano sprach der Spieler auch über seine körperliche Verfassung und die Probleme während des Turniers. Er betonte, dass die persönliche Unzufriedenheit nicht auf eine Verletzung zurückzuführen sei, sondern auf seinen extrem hohen Anspruch an sich selbst.

Arbeit auf dem Platz und Zukunftspläne

Yamal erinnerte an die taktischen Aufgaben, die in der Statistik nicht auftauchen, wie etwa die Räume, die er für seine Mitspieler schuf. Ihm zufolge ist ein Spieler, der drei gegnerische Verteidiger auf sich ziehen kann, ein großer Gewinn für jeden Trainer.

Obwohl er erst 19 Jahre alt ist, konnte Lamine Yamal bereits die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft, drei La-Liga-Titel und weitere Trophäen in seiner reichen Sammlung vereinen. Diese Erfolge steigern jedoch nur seinen Ehrgeiz, in zukünftigen Turnieren noch besser zu spielen.