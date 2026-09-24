Thierry Henry erkennt die Dominanz der spanischen Nationalmannschaft an

Die französische Fußballlegende Thierry Henry hat die historischen Siege der spanischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren gewürdigt und ihren kollektiven Spielstil als den Gipfel taktischer Meisterschaft bezeichnet. In einem Interview mit der Zeitung As betonte der ehemalige Stürmer, dass die einzigartige Fußballphilosophie der Spanier sie zum schwierigsten Gegner im Weltfußball gemacht habe. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Henry liegt die Hauptstärke der spanischen Nationalmannschaft nicht in einzelnen Stars, sondern in der kollektiven Geschlossenheit und einem perfekten System. Der ehemalige Stürmer, der jahrelang gegen spanische Spieler auf dem Platz stand, stellte fest, dass sich ihr Spielstil, ihre einzigartige Identität und ihre Werte letztendlich ausgezahlt haben.

Taktische Exzellenz und defensive Zuverlässigkeit

Die spanische Nationalmannschaft überraschte alle nicht nur mit ihrem brillanten Angriffsspiel und ihrer Ballkontrolle, sondern auch mit ihrer soliden Defensive. Während des gesamten Turniers kassierte La Roja nur ein einziges Gegentor, das im Viertelfinale gegen Belgien fiel.

Thierry Henry merkte an, dass Gegner die Defensivstatistiken Spaniens oft übersehen. Seiner Meinung nach wurden während des gesamten Wettbewerbs nur zehn Schüsse auf das spanische Tor abgegeben, was durch hohes Pressing und das Fernhalten der Gegner vom eigenen Tor erreicht wurde.

Zweiseitige Dominanz auf dem Platz

Der ehemalige französische Fußballer gab zu, dass Gegner zwar viel darüber reden, welche Taktik man gegen Spanien anwenden sollte, es in der Praxis jedoch unglaublich schwierig sei, ohne Ball zu spielen. Henry erklärte, dass das spanische Team das Spiel sowohl mit als auch ohne Ball vollständig kontrolliert, was es zu einer ernsthaften Herausforderung macht, sie zu besiegen.

Wie Goal.com berichtet, ist die Dominanz der spanischen Nationalmannschaft in den letzten Spielen gegen die französische Nationalmannschaft ebenfalls deutlich sichtbar. Insbesondere der 2:1-Sieg im Halbfinale der Euro 2024, das intensive 5:4-Spiel in der Nations League Saison 2024/25 sowie das Halbfinalspiel bei der Weltmeisterschaft sind klare Beispiele dafür.

Thierry Henry betonte, dass genau dieser systematische Ansatz und der Teamgeist der spanischen Mannschaft nicht nur Ergebnisse, sondern auch die Liebe der Fans eingebracht haben. Der ehemalige Stürmer fügte hinzu, dass es ein wahres Vergnügen sei, ihnen beim Spielen zuzusehen, und dass das stärkste Team des Turniers verdient gewonnen habe.