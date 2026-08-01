Wojciech Szczesny sprach offen über seine Rauchgewohnheit

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Wojciech Szczesny sprach offen über seine Rauchgewohnheit

Barcelonas polnischer Torwart Wojciech Szczesny hat zugegeben, dass er nicht bereit ist, seine schlechte Gewohnheit und seine Rauchsucht aufzugeben. Neben seinen souveränen Leistungen auf dem Platz hat der erfahrene Schlussmann die Herzen der Fans des katalanischen Klubs dank seiner Aufrichtigkeit und Offenheit bereits im Sturm erobert. In einem Interview mit The Athletic äußerte sich der Fußballer ausführlich über seine persönlichen Schwächen und seine Haltung zu diesem Laster, wie Goal.com berichtet.

Nach Angaben des Sportportals verhehlte Szczesny nicht seine Freude darüber, dass er zum ersten Mal in seiner Karriere einen ganz eigenen personellen Fangesang erhalten hat. Die Fans singen im Stadion spezielle Sprechchöre zur Unterstützung des Torhüters. Obwohl dies für einen Profisportler keine ideale Situation ist, betonte der Schlussmann, dass er sein wahres Ich nicht verstelle und die Fans genau diese Offenheit an ihm schätzen.

Szczesny über seine Gewohnheit

Der Fußballer bezeichnete das Rauchen als eine schreckliche Angewohnheit und erklärte offen, dass er es niemandem empfehlen würde. Seinen Worten zufolge ist dies eine Sucht, mit der er seit vielen Jahren lebt und nicht einmal versucht zu überwinden. Szczesny erklärte, dass die Fans ihn noch mehr ins Herz schließen, da er diese Situation offen zugibt, anstatt sie zu verbergen.

„Ich hatte noch nie einen eigenen Gesang, deshalb genieße ich den Moment. Vielleicht ist das nicht das Professionellste auf der Welt, aber ich bin, wer ich bin. Die Leute wissen, dass ich diese Sucht habe, die ich nicht loswerden kann“, — sagt der polnische Torwart.

Einstellung der Fans und menschliche Aspekte

Der erfahrene Torhüter merkte an, dass Mitspieler und Fans zu vielen anderen Süchten neigen können, darunter Nikotin, Alkohol oder Glücksspiel, er in dieser Angelegenheit jedoch nie heuchlerisch gewesen sei. Die Tatsache, qdass die Leute von seinem Rauchen direkt vom Spieler selbst und nicht durch Paparazzi-Fotos erfuhren, hat sein Ansehen gesteigert.

Szczesny fügte hinzu, dass solche menschlichen Schwächen jedem passieren können und viele normale Fans durch seine Geschichte ihre eigenen Alltagssituationen wiedererkennen können. In der Welt des Profisports ist eine solche Offenheit eine Seltenheit, und dieser Schritt des Barcelona-Torhüters wurde von der Öffentlichkeit wohlwollend aufgenommen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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