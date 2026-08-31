Lionel Messi beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Weltfußball-Legende Lionel Messi hat offiziell seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Wie Goal.com berichtet, wurde diese Entscheidung nach dem dramatischen WM-Finale Argentiniens gegen Spanien getroffen, das nach der Verlängerung mit einer Niederlage endete. berichtet Goal.com.

Der 39-jährige Stürmer, der über Jahrzehnte hinweg Fans weltweit mit seinem einzigartigen Spiel begeisterte, wandte sich über seine sozialen Medien an Millionen von Anhängern. Er erklärte, dass ihm diese Entscheidung zwar sehr schwergefallen sei, er aber das Gefühl habe, dass nun der richtige Zeitpunkt für den Abschied gekommen sei.

Ein historisches Vermächtnis über zwei Jahrzehnte

Lionel Messis Karriere bei Argentinien war geprägt von Statistiken und Rekorden. In seiner zwei Jahrzehnte umspannenden internationalen Laufbahn absolvierte er 207 Länderspiele und belegt damit den zweiten Platz in der Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des Männerfußballs. Zudem ist er mit 125 Toren der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte seiner Nationalmannschaft.

Laut Goal.com betonte Messi in seiner Abschiedserklärung, dass er für die Nationalmannschaft alles gegeben habe und nun völlig erschöpft sei. Er bedankte sich bei seinen Teamkollegen und Fans und fügte hinzu, dass talentierte junge Spieler nachrücken und ebenfalls ihre Chance erhalten sollten.

Triumph in Katar und unvergessliche Erinnerungen

Der Höhepunkt von Messis internationaler Karriere war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, bei der er Argentinien zum Titel führte und als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Bereits 2014 hatte er das WM-Finale erreicht und dieselbe Auszeichnung erhalten.

Neben der Weltmeisterschaft beendete Messi die lange Durststrecke Argentiniens ohne Titel. Er gewann 2021 die Copa América und siegte zudem bei der Finalissima im Wembley-Stadion, womit er seine internationale Trophäensammlung weiter bereicherte.

Auch wenn die letzte Niederlage gegen Spanien eine bittere Erinnerung bleibt, wird Lionel Messis Karriere bei Argentinien zweifellos als eines der größten Kapitel in die Fußballgeschichte eingehen.