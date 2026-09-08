Lamine Yamal reagiert auf Xavis Ernennung zum Nationaltrainer der Niederlande

Barcelona Das junge Talent Lamine Yamal äußerte sich herzlich zur Ernennung seines ehemaligen Mentors Xavi zum Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft. Während er dem Trainer viel Erfolg auf internationaler Bühne wünschte, merkte er scherzhaft an, dass Spiele gegen Spanien die Ausnahme seien. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Goal.com berichtet, wurde diese Aussage Barcelonaauf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Feyenoord getätigt. Darin erinnerte sich der junge Flügelspieler an die ersten Schritte seiner Profikarriere und seine Beziehung zu seinem ehemaligen Trainer.

Xavis Einfluss auf den jungen Spieler

Es ist bekannt, dass Xavi es war, der Lamine Yamal die Möglichkeit gab, sein Debüt in der ersten Mannschaft des katalanischen Klubs zu geben. Dieses Vertrauen bildete das Fundament dafür, dass der junge Flügelspieler zu einem der größten Stars des europäischen Fußballs wurde.

Lamine Yamal, der gemeinsam mit dem aktuellen Cheftrainer Hansi Flick an der Pressekonferenz teilnahm, lobte Xavis taktisches Potenzial. Er drückte seine Zuversicht aus, dass die Amtszeit des Trainers in seiner neuen Rolle erfolgreich sein wird.

Humor und Nationalstolz

Der Spieler drückte seinem ehemaligen Mentor seine Dankbarkeit aus und sagte, er wünsche seinem neuen Team in jedem Spiel den Sieg, betonte jedoch, dass dies nicht für die spanische Nationalmannschaft gelte.

„Er ist ein fantastischer Trainer und ich hoffe, dass er alle seine internationalen Spiele gewinnt“, sagte Yamal auf der Pressekonferenz. „Außer gegen Spanien.“

Ziele in der Champions League

Neben den schönen Erinnerungen an Xavi betonte Lamine Yamal, dassin dieser Saison alles daran setzen werde, den Champions-League-Pokal zu gewinnen.

Laut dem Spieler haben die hochkarätigen Neuzugänge im Sommer-Transferfenster wie Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi und Joao Cancelo das Potenzial der Mannschaft deutlich erhöht und den Kader gestärkt.