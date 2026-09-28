Saudi-ArabienIn der saudi-arabischen Stadt Dschidda ist der 2. Spieltag der Gruppe B beim Golfpokal zu Ende gegangen. Die beiden Favoriten des Kontinents – Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate – haben ihre Spiele erneut erfolgreich gestaltet und das Ticket für die K.o.-Phase so gut wie gelöst. Während die katarische Nationalmannschaft gegen den Jemen knapp mit 1:0 gewann, feierten die VAE einen souveränen 3:0-Erfolg gegen Bahrain. Beide Teams führen die Tabelle nach zwei Spieltagen mit jeweils 6 Punkten an. Am 3. Spieltag kommt es nun zum direkten Duell zwischen Katar und den VAE um den Gruppensieg.

„Sieg in Dschidda, 6 Punkte und ein Finale vor dem Finale“: Die 5 wichtigsten Punkte des 2. Spieltags

Die wichtigsten offiziellen Informationen und Statistiken zum 2. Spieltag der Gruppe B beim Golfpokal:

Katar mit abgeklärtem Sieg: Der amtierende Asienmeister durchbrach die Defensive des Jemen in der 64. Minute durch ein Tor von Abdurisag (1:0);

Absolute Dominanz der VAE: Kamara, Bala und Salih erzielten drei unbeantwortete Treffer gegen Bahrain und sicherten den 3:0-Sieg;

100-Prozent-Bilanz in der Gruppe: Beide Spitzenreiter – VAE und Katar – haben in zwei Spielen die maximale Ausbeute von 6 Punkten geholt;

Jemen und Bahrain ausgeschieden: Nach zwei Niederlagen und 0 Punkten haben beide Mannschaften keine Chance mehr auf das Weiterkommen;

Kampf um die alleinige Tabellenführung am 3. Spieltag: Der Gruppensieger wird im direkten Aufeinandertreffen zwischen Katar und den VAE ermittelt.

Golfpokal: Ergebnisse des 2. Spieltags der Gruppe B und Tabellenstand

Übersicht der ausgetragenen Spiele und der Kräfteverhältnisse in der Gruppe:

Nationalmannschaften Spiele Punkte Tordifferenz Ergebnis 2. Spieltag Torschützen VAE (1. Platz) 2 6 +4 oder höher 3 : 0 (gegen Bahrain) Kamara (30'), Bala (66'), Salih (88') Katar (2. Platz) 2 6 Positiv 1 : 0 (gegen Jemen) Abdurisag (64') Bahrain (3. Platz) 2 0 Negativ 0 : 3 (gegen VAE) — Jemen (4. Platz) 2 0 Negativ 0 : 1 (gegen Katar) —

Fußballexpertise: Warum ist das Duell Katar – VAE das heimliche Finale des Turniers?

Fazit der Experten und Analysten des arabischen Fußballs:

„Das Erwachen der VAE-Offensive“: Die effektiven Aktionen von Kamara, Bala und Salih gegen eine defensivstarke Mannschaft wie Bahrain zeigten das hohe Offensivpotenzial der Emirate; das Team übernahm aufgrund der Tordifferenz die Tabellenführung;

Katars pragmatisches Spiel: Gegen einen defensiv eingestellten Jemen erledigte Katar die Aufgabe ohne unnötigen Kraftaufwand durch einen präzisen Angriff; die Abgeklärtheit von Abdurisag brachte dem Team die geplanten 3 Punkte;

Strategie zur Wahl des K.o.-Gegners: Das direkte Duell am 3. Spieltag wird nicht nur für die Tabellenführung entscheidend sein, sondern auch ein taktischer Kampf, um starken Gegnern aus Gruppe A aus dem Weg zu gehen und sich eine günstigere Ausgangslage für das Halbfinale zu sichern.

Glauben Sie, dass Katar im Spitzenspiel des 3. Spieltags seine Erfahrung ausspielen wird oder wird die starke Offensive der VAE dominieren? Welches Team hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Titel beim Golfpokal? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit anderen Fans über die Analyse dieses spannenden arabischen Fußballturniers!