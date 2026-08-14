Welches Projekt plant Xavi Hernández mit der niederländischen Nationalmannschaft?

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Welches Projekt plant Xavi Hernández mit der niederländischen Nationalmannschaft?

Im Weltfußball ist eine weitere spektakuläre und historische Personalentscheidung gefallen. Der legendäre katalanische Trainer Xavi Hernández wurde zum neuen Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft ernannt.

Für Xavi wird dies die erste Erfahrung als Trainer einer Nationalmannschaft sein. Er tritt die Nachfolge von Ronald Koeman an und hat mit den Niederlanden einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterzeichnet.

Der erste ausländische Trainer seit 1978

Diese Ernennung ist für den niederländischen Fußball wahrlich ein historisches Ereignis. Das Ruder der „Oranje“ wurde nach 53 Jahren erneut einem ausländischen Fachmann anvertraut.

Zuletzt wurde die Nationalmannschaft 1978 von einem ausländischen Trainer betreut – dem Österreicher Ernst Happel. Seitdem hatten einheimische Trainer Vorrang.

Die Auszeit nach Barcelona und Cruyffs Philosophie

Seit seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2024 war Xavi bei keinem Verein tätig. Obwohl er in dieser Zeit Angebote von mehreren europäischen Topklubs erhielt, wartete er lieber auf ein Projekt, das zu ihm passte und eine klare Ausrichtung hatte.

Als einer der Hauptgründe für die Ernennung gilt Xavis Treue zur Johan Cruyff Fußballphilosophie sowie seine Fähigkeit, bei Barcelona junge Talente wie Lamine Yamal, Pau Cubarsí und Gavi zu entdecken.

Außerdem soll laut der renommierten niederländischen Zeitung De Telegraaf auch Xavis ehemaliger Teamkollege beim FC Barcelona und legendärer Stürmer Patrick Kluivert Teil des Trainerstabs werden.

Debütspiel und Xavis Trainertrophäen

Das offizielle Debüt des katalanischen Trainers mit der niederländischen Nationalmannschaft findet am 24. September in einem brisanten UEFA-Nations-League-Duell gegen Deutschland statt.

Zur Einordnung: Xavi gewann im Laufe seiner Trainertätigkeit auf Vereinsebene insgesamt acht Titel. Besonders hervorzuheben sind La Liga und der spanische Superpokal, die er mit Barcelona gewann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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