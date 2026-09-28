Mariya Timofeyeva gewinnt WTA-125-Turnier in Portugal

Die aus Usbekistan stammende Tennisspielerin Mariya Timofeyeva hat den Hauptpreis beim Eupago Porto Open — WTA 125 in Portugal gewonnen.

Im Finale des Turniers in Porto trat Timofeyeva gegen die US-Amerikanerin Reese Brantmeier an. In dem 2 Stunden und 38 Minuten dauernden Match siegte Mariya in zwei Sätzen mit 7:6, 6:2 .

Auch im Finale ließ sie ihrer Gegnerin keine Chance

Der erste Satz des Duells zwischen den Tennisspielerinnen verlief äußerst hart umkämpft. Timofeyeva sicherte sich den Vorteil im Tiebreak und entschied den Satz für sich.

Im zweiten Satz übernahm die usbekische Tennisspielerin die volle Initiative, gewann mit 6:2 und setzte den Schlusspunkt unter die Begegnung.

Damit wurde Mariya Timofeyeva zur Siegerin des Eupago Porto Openund beendete das Turnier in Portugal mit dem Titelgewinn.

Dieser Sieg ist eines der weiteren bedeutenden Ergebnisse der usbekischen Tennisspielerin auf der internationalen Bühne.