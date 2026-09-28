Francesco Totti: Ohne mich hätten wir die WM 2006 nicht gewonnen

Der ehemalige Stürmer der italienischen Nationalmannschaft, Francesco Totti, betonte, dass der Sieg bei der Weltmeisterschaft 2006 ohne seine Teilnahme nicht möglich gewesen wäre. In einem Interview mit Corriere dello Sport räumte der legendäre Fußballer ein, dass seine Teilnahme am Turnier in Deutschland der wichtigste Wendepunkt in seiner Karriere war und seinen Status über die Stadt Rom hinaus erweiterte. Dies berichtete Goal.com .

Der Spieler, der einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte des italienischen Fußballs und des Vereins Roma hinterlassen hat, erinnerte daran, dass dieses Turnier seinen internationalen Ruf erheblich steigerte. Der für seine Treue zu den Giallorossi bekannte offensive Mittelfeldspieler äußerte die Überzeugung, dass sein Beitrag eine entscheidende Rolle beim Gewinn des Weltmeistertitels seines Landes spielte.

Verletzung und Einsatz auf dem Platz

Während des Interviews bemerkte Totti in humorvollem Ton: „Wenn ich nicht gespielt hätte, hätten sie diese Trophäe nicht gewonnen.“ Ihm zufolge gab ihm die Weltmeisterschaft die Kraft, sich auch außerhalb Roms zu beweisen und eine wichtige Persönlichkeit zu werden. Hätte er nur lokale Wettbewerbe gewonnen, wäre sein Ruhm auf die italienische Hauptstadt beschränkt geblieben.

Die Behauptungen des Spielers sind jedoch nicht unbegründet. Nachdem er sich im Februar 2006 den linken Knöchel gebrochen hatte und sich einer schweren Operation unterziehen musste, kämpfte Totti hart, um vor der Sommer-WM in den Kader zurückzukehren. Obwohl er körperlich nicht vollständig fit war, bestritt er sechs der sieben Spiele für das Team unter Trainer Marcello Lippi.

Effektive Leistung im Turnier

Obwohl er nur bei 40 Prozent seiner körperlichen Bestform spielte, erzielte Francesco Totti während des Turniers 1 Tor und lieferte 4 Vorlagen für seine Teamkollegen. Mit dieser Statistik wurde er zum besten Vorlagengeber des Wettbewerbs und leistete einen enormen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft.

Der Fußballer erinnerte auch daran, dass er zwischen 2001 und 2008 den Höhepunkt seiner Karriere erreichte. Seiner Meinung nach waren sein Spielniveau und seine körperliche Verfassung in jenen Jahren so hoch, dass sie selbst für seine Gegner Schwierigkeiten darstellten.