Shohista Nazarova gewinnt Bronze bei Aichi–Nagoya-2026

Die usbekische Delegation hat ihren Medaillenspiegel bei den XX. Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 um eine weitere Auszeichnung bereichert. Ein Mitglied des nationalen Kurash-Teams, Shohista Nazarova, sicherte sich die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 78 kg.

Interessanterweise führte ihr Weg zur Medaille im Halbfinale zu einem Duell mit einer weiteren Vertreterin Usbekistans, Pokizaxon Kamoldinova. In diesem internen Duell auf der Matte setzte sich Kamoldinova durch und zog ins Finale ein. Nazarova beendete die Asienspiele somit mit einer Bronzemedaille.

Zwei usbekische Athletinnen in einer Gewichtsklasse

Das usbekische Kurash-Team war in der Gewichtsklasse bis 78 kg mit zwei Athletinnen vertreten. Auch laut Angaben des Nationalen Olympischen Komitees sind Shohista Nazarova und Pokizaxon Kamoldinova als Teilnehmerinnen in dieser Gewichtsklasse registriert.

Nazarova absolvierte das Turnier erfolgreich und erreichte das Halbfinale. In dieser Runde traf sie auf ihre Landsfrau Pokizaxon Kamoldinova.

Im Kampf zwischen den beiden usbekischen Athletinnen behielt Kamoldinova die Oberhand und sicherte sich das Recht, um die Goldmedaille zu kämpfen. Nazarova musste sich mit Bronze begnügen.

Eine weitere Medaille für Usbekistan

Die Bronzemedaille von Shohista Nazarova hat das Konto der usbekischen Delegation bei Aichi–Nagoya-2026 weiter aufgestockt.

Zum Abschluss des 8. Wettkampftages hatte die usbekische Delegation bereits 10 Gold-, 17 Silber- und 11 Bronzemedaillen – insgesamt 38 Medaillen – gewonnen. An diesem Tag gewannen die Kurash-Kämpfer Shohruhxon Baxtiyorov und Ibodatxon Og‘ajonova Gold, während Bekmurod Oltiboyev Bronze holte.

Nazarovas Auszeichnung war eine der weiteren Medaillen für die Kurash-Athleten bei Aichi–Nagoya-2026.

Nun gilt die ganze Aufmerksamkeit Pokizaxon Kamoldinova

Während das Turnier für Shohista Nazarova mit einer Bronzemedaille endete, hatte eine weitere usbekische Athletin in der Gewichtsklasse bis 78 kg, Pokizaxon Kamoldinova, die Chance, um die Goldmedaille zu kämpfen.

Auf diese Weise erreichten zwei usbekische Sportlerinnen in derselben Gewichtsklasse das Halbfinale. Während eine das Turnier mit einer garantierten Medaille beendete, tritt die andere nun auf der Matte an, um den Titel der Asienspiele zu gewinnen.

Diese Situation verdeutlicht auch den hohen Wettbewerbsdruck innerhalb der usbekischen Kurash-Schule in dieser Gewichtsklasse.

Nazarovas Bronze – ein wichtiger Beitrag für das Team

Die usbekische Delegation nimmt mit einem großen Aufgebot an Aichi–Nagoya-2026 teil. Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees vertreten 396 Athleten in 42 Sportarten die Ehre des Landes.

Die Bronzemedaille von Shohista Nazarova reiht sich in den Medaillenspiegel dieser großen Delegation ein.

Das Wichtigste ist, dass die usbekischen Vertreter bei den Kurash-Wettkämpfen nicht nur um Medaillen kämpfen, sondern in einer Reihe von Gewichtsklassen Spitzenleistungen erzielen. Nazarovas Halbfinaleinzug und der Gewinn der Bronzemedaille sind Teil dieser Erfolge.

Für Shohista Nazarova endeten die Aichi–Nagoya-2026 mit einer Bronzemedaille. Nun wird in der Gewichtsklasse bis 78 kg der Finalauftritt einer weiteren Vertreterin Usbekistans, Pokizaxon Kamoldinova, erwartet.