Die usbekische Delegation hat bei den XX. Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille gewonnen. Diesmal kam die erfreuliche Nachricht aus dem Kurash-Wettbewerb — Pokizaxon Kamoldinova besiegte alle ihre Gegnerinnen in der Gewichtsklasse bis 78 kg und wurde Asienmeisterin.

Bemerkenswert ist, dass der Weg der usbekischen Athletin zum Titel bereits im Halbfinale dramatisch wurde. Um das Finale zu erreichen, musste Kamoldinova gegen ihre Landsfrau Shohista Nazarova antreten. In diesem Duell setzte sich Pokizaxon durch, während Nazarova den Wettbewerb mit einer Bronzemedaille beendete.

Doch für Kamoldinova stand noch ein entscheidender Kampf bevor.

Im Finale Südkorea trat sie gegen eine Vertreterin an

Im Finalkampf um die Goldmedaille war die Gegnerin von Pokizaxon Kamoldinova Südkorea die Vertreterin Sumin Mong.

Die usbekische Athletin zeigte auch im entscheidenden Kampf eine souveräne Leistung und setzte sich gegen ihre Gegnerin durch.

Damit stand Kamoldinova auf der höchsten Stufe des Podiums und wurde Siegerin der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026.

Dieses Ergebnis ist ein weiterer großer Erfolg für den usbekischen Kurash-Sport.

Zwei Usbekinnen in einer Gewichtsklasse — zwei Medaillen

Die Wettkämpfe in der Gewichtsklasse bis 78 kg hatten für Usbekistan eine besondere Bedeutung.

Der Grund dafür war, dass zwei unserer Landsfrauen — Pokizaxon Kamoldinova und Shohista Nazarova — das Halbfinale erreichten.

Somit war klar, dass Usbekistan in dieser Gewichtsklasse mindestens eine Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen würde.

Im internen Duell im Halbfinale siegte Kamoldinova und zog ins Finale ein. Nazarova begnügte sich mit der Bronzemedaille.

Der Sieg im Finale krönte dieses Ergebnis zusätzlich: Pokizaxon — Gold, Shohista — Bronze.

Der Meistertitel bei den Asienspielen für Pokizaxon

Kamoldinovas Sieg fügte dem Medaillenspiegel der usbekischen Delegation in Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille hinzu.

Während jeder Sieg bei Kurash-Wettkämpfen von großer Bedeutung ist, gilt der Erfolg im Finale als würdiger Abschluss für die harte Arbeit der Athletin während des gesamten Turniers.

Auch Pokizaxon Kamoldinova ließ während des Wettbewerbs eine Gegnerin nach der anderen hinter sich und erreichte das Finale. Auch dort hielt sie dem Druck stand und besiegte die Vertreterin aus Südkorea.

Infolgedessen erlangte die usbekische Athletin den hohen Status einer Asienmeisterin.

Der usbekische Kurash-Sport hat erneut sein Potenzial unter Beweis gestellt

Die Ergebnisse der usbekischen Kurash-Kämpfer in Aichi-Nagoya 2026 tragen maßgeblich zum gesamten Medaillenspiegel der Delegation bei.

Die Goldmedaille von Pokizaxon Kamoldinova wird diesmal durch einen weiteren wichtigen Aspekt in Erinnerung bleiben.

Zwei usbekische Athletinnen erreichten in derselben Gewichtsklasse das Halbfinale. Eine von ihnen wurde Asienmeisterin, die andere gewann die Bronzemedaille.

Dies zeigt nicht nur das Ergebnis selbst, sondern auch den hohen Wettbewerb unter den usbekischen Vertretern in dieser Gewichtsklasse.

Goldmedaille für Usbekistan

Auf diese Weise setzte sich Pokizaxon Kamoldinova bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 in der Gewichtsklasse bis 78 kg gegen alle Konkurrentinnen durch und brachte die usbekische Flagge auf die höchste Stufe des Podiums.

Ihr Meistertitel sicherte zusammen mit der Bronzemedaille von Shohista Nazarova zwei Medaillen für Usbekistan in dieser Gewichtsklasse.

Pokizaxon Kamoldinova ist Asienmeisterin. Die usbekische Delegation hat dem Medaillenspiegel von Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille hinzugefügt.