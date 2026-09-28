„Er brachte eine 2-Liter-Cola mit“: Nach einer guten Tat eines Kuriers wurden über 40.000 Dollar für ihn gesammelt

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„Er brachte eine 2-Liter-Cola mit“: Nach einer guten Tat eines Kuriers wurden über 40.000 Dollar für ihn gesammelt

In Boise, Idaho (USA), sorgte eine kleine gute Tat des 68-jährigen Domino's-Kuriers Den Simpson für eine Welle der Hilfsbereitschaft, die ihm eine beachtliche Spendensumme einbrachte.

Wie sich herausstellte, bemerkte Simpson am 27. März bei der Auslieferung einer Bestellung, dass die im Restaurant bestellte 2-Liter-Flasche Diet Coke nicht vorrätig war. Der Kurier versuchte, den Kunden anzurufen, um ein alternatives Getränk anzubieten, erreichte ihn jedoch nicht.

Anstatt die Bestellung einfach zu ändern, ging Simpson in ein nahegelegenes Geschäft, kaufte das Getränk von seinem eigenen Geld und lieferte es dem Kunden aus.

Diese Geste des Kuriers wurde von der Überwachungskamera des Kunden Brian Wilson aufgezeichnet. Wilson lud das Video später auf TikTok hoch. Er erklärte, dass er und seine Frau sehbehindert seien, weshalb es für sie schwierig sei, selbst in den Laden zu gehen, um fehlende Artikel zu besorgen.

Nachdem das Video in den sozialen Medien viral ging, startete Wilson eine GoFundMe-Spendenaktion für Den Simpson. Innerhalb der ersten acht Tage kamen über 40.000 Dollar für den Kurier zusammen. Später stieg die Spendensumme sogar auf über 100.000 Dollar an.

So wurde eine kleine Geste, bei der lediglich ein Getränk nachgeliefert wurde, zu einer unerwarteten finanziellen Unterstützung für den 68-jährigen Kurier Den Simpson. Simpson hatte zu diesem Zeitpunkt geplant, bald in den Ruhestand zu gehen.

Den SimpsonBoiseGoFundMeTikTokUSA
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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