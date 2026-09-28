Fehlfunktion bei einigen iPhone 18 Pro Smartphones festgestellt

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Fehlfunktion bei einigen iPhone 18 Pro Smartphones festgestellt

Technische Probleme, auf die Nutzer bei der Verwendung von Flaggschiff-Geräten der neuen Generation stoßen, sorgen in der Technologiewelt immer wieder für Diskussionen. Wie ixbt.com berichtet, haben in letzter Zeit einige iPhone 18 Pro Besitzer über unerwartete Fehlfunktionen bei der Gesichtserkennung geklagt. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Berichten in sozialen Medien zufolge frieren diese Smartphones bei einer fehlerhaften Gesichtserkennung plötzlich ein und starten anschließend automatisch neu. Dieser Umstand führt zu gewissen Unannehmlichkeiten im täglichen Gebrauch und wirft berechtigte Fragen bei den Nutzern auf.

Ursachen des Problems und offizielle Reaktion

Experten weisen darauf hin, dass es in den ersten Monaten nach der Markteinführung neuer Mobilgeräte üblich ist, verschiedene kleinere Softwarefehler zu beobachten. Solche Störungen hängen oft mit spezifischen Nutzungsszenarien zusammen und erfordern Zeit zur Behebung.

In den letzten Tagen des Septembers Apple bestätigten Vertreter des offiziellen Supports, dass Anfragen zu diesem Problem eingegangen sind. Vorläufige Untersuchungen der Spezialisten des Unternehmens ergaben, dass der Fehler nicht in der Hardware des Geräts, sondern in der Systemsoftware liegt.

Zukünftige Pläne

Derzeit wurden alle Informationen über den Fehler an die Entwicklungsabteilung des Unternehmens weitergeleitet. Die Entwickler arbeiten aktiv an der Behebung dieses Problems.

Es wird erwartet, dass die Einfrierungen bei der Gesichtserkennung und die automatischen Neustarts mit dem nächsten Betriebssystem-Update vollständig behoben werden. Nutzern wird empfohlen, auf das System-Update zu warten, um die stabile Leistung wiederherzustellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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