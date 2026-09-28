Neuer Akku-Service für Xiaomi 14 und 14 Pro eingeführt

Xiaomi hat den Start eines speziellen Upgrade-Services angekündigt, der darauf abzielt, die Akkukapazität seiner Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro zu erhöhen. Laut ixbt.com ermöglicht diese Initiative den Nutzern, die Akkukapazität ihres bestehenden Geräts deutlich zu steigern, ohne ein neues Gerät kaufen zu müssen, was als einzigartiger Schritt auf dem Markt gilt. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Der neue Service wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober dieses Jahres auf der Xiaomi Mall-Plattform für Nutzer verfügbar sein. Obwohl der Standardpreis des Dienstes 189 Yuan beträgt, kündigte das Unternehmen einen speziellen Rabatt von 20 % vom 1. bis zum 7. Oktober an. Dies ermöglicht es Kunden, den Service zu günstigeren Konditionen zu nutzen.

Wie stark steigt die Akkukapazität

Im Rahmen dieses Services werden nach dem Akkutausch die energetischen Möglichkeiten der Smartphones erheblich erweitert. Konkret steigt die Akkukapazität des Standardmodells Xiaomi 14 von ursprünglich 4610 mAh auf 4795 mAh. Zum Vergleich: Für Nutzer des Xiaomi 14 Pro ist dieser Wert noch höher und steigt von 4880 mAh auf 5140 mAh.

Auf diese Weise müssen Besitzer dieser beiden Flaggschiff-Smartphones kein komplett neues Telefon kaufen, um die Akkulaufzeit ihrer Geräte zu verlängern. Dieser Ansatz spart nicht nur Geld, sondern ist auch im Hinblick auf die Reduzierung von Elektroschrott von Bedeutung.

Einschränkungen und Zukunftspläne

Dennoch gilt der neue Service derzeit noch nicht für alle Modelle. Insbesondere wurde bekannt, dass das Modell Xiaomi 14 Ultra derzeit nicht in den Serviceumfang einbezogen ist. Diese Premium-Version ist von Anfang an mit einem fortschrittlichen Jinshajiang- Akku ausgestattet, der sich trotz eines um 8 % kompakteren Volumens im Vergleich zu früheren Batteriegenerationen durch eine Kapazitätssteigerung von 300 mAh auszeichnet.

Es gibt derzeit keine konkreten Informationen darüber, ob dieser Service, der auf dem chinesischen Markt eingeführt wird, in Zukunft auch für Nutzer in anderen Regionen verfügbar sein wird. Die Initiative des Unternehmens wird jedoch als wichtiger Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer von Smartphones und zur Verbesserung des Kundennutzens anerkannt.