Zwei Rote Karten wegen 1,5 Meter langem Haar eines Gegners: Spieler mit langer Mähne im Fokus

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Zwei Rote Karten wegen 1,5 Meter langem Haar eines Gegners: Spieler mit langer Mähne im Fokus

In einem Spiel der CONCACAF Nations League kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall auf dem Fußballplatz. Zwei Spieler der Nationalmannschaft von Antigua und Barbuda wurden mit Roten Karten bestraft, weil sie an den langen Haaren des gegnerischen Stürmers Aedan Scipio zogen.

Während der Begegnung rückten die Haare des Anguilla-Stürmers Aedan Scipio in den Mittelpunkt. Es heißt, seine Dreadlocks seien fast 1,5 Meter lang.

Genau dieses Ziehen an den Haaren führte zum Platzverweis der Spieler aus Antigua und Barbuda.

Beide Spieler erhielten die Rote Karte, weil sie ihren Gegner an den Haaren gezogen hatten.

Trotz des ungewöhnlichen Vorfalls konnte die Nationalmannschaft von Anguilla im Spiel gegen ihren Gegner keine Überlegenheit erlangen. Antigua und Barbuda besiegte den Gegner mit 5:0. Der Spielstand änderte sich bis zum Ende der Partie nicht mehr.

Dieser Vorfall dürfte auch bei Fußballfans für Aufsehen sorgen. Eine so ungewöhnliche Aktion wie das Ziehen an den Haaren eines Gegenspielers führte zum Platzverweis von zwei Spielern.

Antigua und BarbudaAedan ScipioCONCACAF Nations LeagueHaare ziehenFußball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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