Honor Life S3 vorgestellt: Magnetischer E-Ink-Reader und seine Funktionen

Die Marke Honor hat offiziell ein neues tragbares E-Book-Lesegerät für die Bedürfnisse moderner Nutzer vorgestellt — das Honor Life S3. Laut ixbt.com besticht das Gadget durch ein einzigartiges magnetisches Befestigungssystem, ein extrem geringes Gewicht und kompakte Abmessungen, um Lesern zusätzlichen Komfort zu bieten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist die Möglichkeit, es magnetisch an der Rückseite eines Smartphones zu befestigen. Der Hersteller gibt an, dass das Gadget nur 61 Gramm wiegt und 5,6 Millimeter dünn ist. Diese Leichtigkeit und Schlankheit ermöglichen es, es im Alltag stets bei sich zu tragen und überall zu lesen.

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Das Honor Life S3 ist mit einem 3,68-Zoll E-Ink-Display ausgestattet, das eine Pixeldichte von 259 PPI bietet. Der Bildschirm verfügt zudem über eine sanfte Beleuchtungstechnologie, die die Ermüdung der Augen bei langem Lesen erheblich reduziert. Die Steuerung des Geräts erfolgt über eine spezielle berührungsempfindliche Oberfläche.

Trotz seiner kompakten Größe zeigt das neue E-Book gute Ergebnisse bei der Akkulaufzeit. Laut der Quelle gibt der Hersteller an, dass der Akku im kontinuierlichen Lesemodus bis zu 30 Stunden hält, nach einer vollen Ladung bis zu einer Woche durchhält und im Standby-Modus bis zu 20 Tage einsatzbereit bleibt.

Speicher, Formate und Preispolitik

Die Übertragung von Büchern auf das Gerät erfolgt über ein schnelles Wi-Fi 6-Netzwerk; zum Herunterladen von Dateien wird die Honor Magic Space-App verwendet. Das Gadget unterstützt die wichtigsten elektronischen Textformate, darunter EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX und TXT. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, den internen Speicher mit einer TF-Speicherkarte von bis zu 1 TB zu erweitern.

Derzeit ist das Honor Life S3 auf dem chinesischen Markt zu einem Einstiegspreis von 359 Yuan erhältlich. Informationen über eine weltweite Markteinführung dieses tragbaren Gadgets liegen bisher nicht vor.