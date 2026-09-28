Honor Life S3 vorgestellt: Magnetischer E-Ink-Reader und seine Funktionen

·8·Technologie
Honor Life S3 vorgestellt: Magnetischer E-Ink-Reader und seine Funktionen

Die Marke Honor hat offiziell ein neues tragbares E-Book-Lesegerät für die Bedürfnisse moderner Nutzer vorgestellt — das Honor Life S3. Laut ixbt.com besticht das Gadget durch ein einzigartiges magnetisches Befestigungssystem, ein extrem geringes Gewicht und kompakte Abmessungen, um Lesern zusätzlichen Komfort zu bieten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist die Möglichkeit, es magnetisch an der Rückseite eines Smartphones zu befestigen. Der Hersteller gibt an, dass das Gadget nur 61 Gramm wiegt und 5,6 Millimeter dünn ist. Diese Leichtigkeit und Schlankheit ermöglichen es, es im Alltag stets bei sich zu tragen und überall zu lesen.

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Das Honor Life S3 ist mit einem 3,68-Zoll E-Ink-Display ausgestattet, das eine Pixeldichte von 259 PPI bietet. Der Bildschirm verfügt zudem über eine sanfte Beleuchtungstechnologie, die die Ermüdung der Augen bei langem Lesen erheblich reduziert. Die Steuerung des Geräts erfolgt über eine spezielle berührungsempfindliche Oberfläche.

Trotz seiner kompakten Größe zeigt das neue E-Book gute Ergebnisse bei der Akkulaufzeit. Laut der Quelle gibt der Hersteller an, dass der Akku im kontinuierlichen Lesemodus bis zu 30 Stunden hält, nach einer vollen Ladung bis zu einer Woche durchhält und im Standby-Modus bis zu 20 Tage einsatzbereit bleibt.

Speicher, Formate und Preispolitik

Die Übertragung von Büchern auf das Gerät erfolgt über ein schnelles Wi-Fi 6-Netzwerk; zum Herunterladen von Dateien wird die Honor Magic Space-App verwendet. Das Gadget unterstützt die wichtigsten elektronischen Textformate, darunter EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX und TXT. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, den internen Speicher mit einer TF-Speicherkarte von bis zu 1 TB zu erweitern.

Derzeit ist das Honor Life S3 auf dem chinesischen Markt zu einem Einstiegspreis von 359 Yuan erhältlich. Informationen über eine weltweite Markteinführung dieses tragbaren Gadgets liegen bisher nicht vor.

HonorE InkGadgetsTechnologieE-Reader
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Onyx Boox stellt drei neue E-Reader mit Android 16 vorOnyx Boox stellt drei neue E-Reader mit Android 16 vor16 September 18:26Honor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt HerzstillstandHonor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt Herzstillstand14 September 03:58Honor Watch 6 Pro Smartwatch erscheint am 28. SeptemberHonor Watch 6 Pro Smartwatch erscheint am 28. September11 September 12:56Honor Watch 6 Pro Smartwatch erhält neue GesundheitsfunktionenHonor Watch 6 Pro Smartwatch erhält neue Gesundheitsfunktionen7 September 14:57Honor soll 2027 ein neues mysteriöses Gerät vorstellenHonor soll 2027 ein neues mysteriöses Gerät vorstellen16 August 11:59Honor Magic 9 Pro Max Special Edition zur Profi-Kamera umgewandeltHonor Magic 9 Pro Max Special Edition zur Profi-Kamera umgewandelt23 September 12:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest