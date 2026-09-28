Axror Ziyodullayev wird Asienmeister in Aichi-Nagoya

Die Delegation aus Usbekistan hat bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille gewonnen. Das Mitglied der Nationalmannschaft im Kurash, Axror Ziyodullayev, wurde in der Gewichtsklasse bis 81 kg Asienmeister.

Ziyodullayev besiegte während des Turniers alle seine Gegner und zog ins Finale ein. Im entscheidenden Kampf traf er auf den Vertreter des Iran Ramin Ahmadzoda auf der Matte.

Der usbekische Ringer, der im Finalkampf sein Können unter Beweis stellte, setzte sich gegen seinen iranischen Kontrahenten durch und bestieg die höchste Stufe des Podiums.

Weiteres Gold für die Ringer

Der Sieg von Axror Ziyodullayev fügte dem Medaillenspiegel der usbekischen Delegation eine weitere Goldmedaille hinzu.

Zudem setzte sein Meistertitel die erfolgreiche Teilnahme der usbekischen Kurash-Kämpfer bei den Aichi-Nagoya 2026 fort.

Axror Ziyodullayev ist Asienspiel-Sieger! Die Flagge Usbekistans weht erneut auf der höchsten Stufe des Podiums!