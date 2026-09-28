Helden der Schacholympiade mit hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt

Die Leistungen der usbekischen Schachspieler, die in Samarkand einen historischen Sieg errangen, wurden gebührend gewürdigt. Die 46. Weltschacholympiade und die 3. Schacholympiade für Menschen mit Behinderungen waren Schauplatz, an dem Sportler, Trainer und Fachleute für ihre erfolgreiche Teilnahme mit staatlichen Auszeichnungen geehrt wurden.

Diese Anerkennung ist mehr als nur eine einfache Auszeichnung. Bei dem Turnier in Samarkand, an dem fast 2.000 Schachspieler und Großmeister aus über 200 Ländern teilnahmen, errang die usbekische Herrenmannschaft einen historischen Sieg und wurde zum zweifachen Olympiasieger gekrönt.

Olympiasieger in staatlicher Anerkennung

Muxiddin Madaminov, einer der herausragenden Vertreter der usbekischen Schachschule, erhielt den Ehrentitel „Stolz Usbekistans“.

Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov und Nodirbek Yakubboyev wurden mit dem Ehrentitel „Verdienter Sportler der Republik Usbekistan“ ausgezeichnet.

Zudem wurde das Teammitglied Javohir Sindorov mit dem Orden „Für aufopferungsvolle Dienste“ geehrt.

Jeder dieser Schachspieler in Samarkand wurde als einer der Sportler gewürdigt, die zu diesem historischen Sieg beigetragen haben.

Auch Trainer und Verbandsvertreter wurden ausgezeichnet

Hinter dem historischen Ergebnis steht nicht nur das Können der Spieler, sondern auch die über Jahre gewachsene Trainerschule und das organisatorische System.

In diesem Zusammenhang erhielten Rustam Qosimjanov und Samandar Shermuhammadov den Ehrentitel „Verdienter Sportlehrer der Republik Usbekistan“.

Komil Sindarov, stellvertretender Vorsitzender des usbekischen Schachverbandes, erhielt den Ehrentitel „Verdienter Jugendtrainer der Republik Usbekistan“.

Der Generalsekretär des Verbandes, Bobir Sattarov, und der für den Sportbereich zuständige Mitarbeiter Rashid Talipov wurden mit dem Orden „Freundschaft“ ausgezeichnet.

Auch die Cheftrainerin der Damenmannschaft, Nafisa Mo‘minova, wurde mit dem Orden „Freundschaft“ geehrt.

Von Javohir Sindorov bis zu den Para-Schachspielern

Die Liste der staatlichen Auszeichnungen umfasst Sportler, die in verschiedenen Bereichen des Schachs tätig sind.

Jahongir Vohidov wurde mit dem Orden „Tapferkeit“ ausgezeichnet, ebenso wie die Para-Schachspieler Sirojiddin Zaynidinov, Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov und Marsel Shayusupov.

Mit der Medaille „Erbauer der Zukunft“ wurden Schachspieler wie Abdimalik Abdisalimov, Humoyun Begmuratov, Ortiq Nig‘matov und Muhammadzohid Suyarov geehrt.

Ebenso wurden die Experten des Verbandes für Informationstechnologie und Schachmethodik, Komiljon Azizov und Javlon Mardonov, mit dieser Medaille ausgezeichnet.

Auch Mitglieder der Damenmannschaft wurden gewürdigt

Die Medaille „Gesundes Leben“ erhielten die Mitglieder der usbekischen Damenmannschaft Nilufarxon Imomqo‘ziyeva, Guldona Karimova, Umida Omonova, Gulruxbegim Tohirjonova und Afro‘za Xamdamova.

Auch der Experte für Turnierorganisation und Kommentator des Schachverbandes, Baxtiyor Jumayev, erhielt diese Medaille.

Diese Liste zeigt, dass das Schachfest in Samarkand das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von Sportlern, Trainern, Verbandsexperten und Para-Schachspielern war.

Der Sieg in Samarkand — Fortsetzung einer neuen Geschichte

Die erstmalige Ausrichtung der 46. Weltschacholympiade in Usbekistan hat die Bedeutung des Wettbewerbs weiter erhöht. Die Vorbereitungen auf die Olympiade waren eng mit dem Ziel verbunden, Schach im Land populärer zu machen und neue Talente zu fördern.

Der Sieg der usbekischen Nationalmannschaft war eines der glänzendsten Ergebnisse dieses Prozesses.

Präsident Shavkat Mirziyoyev würdigte in seinem Glückwunschschreiben vom 27. September das Ergebnis des Teams als historischen Sieg. Er betonte zudem, dass das usbekische Team gegen den amtierenden Olympiasieger Indien, China und die hochrangigen USA gewonnen habe.

Der Sieg auf dem Schachbrett von Samarkand wurde nun auch durch staatliche Auszeichnungen in der Geschichte verewigt.

Am wichtigsten ist, dass dieses Ergebnis das Potenzial des usbekischen Schachs auf internationaler Ebene erneut unter Beweis gestellt hat. Der Erfolg der Generation, die in Samarkand den Titel errang, kann für Tausende junge Menschen, die sich für Schach interessieren, den Weg zu neuen Zielen ebnen.