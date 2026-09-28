Eine neue Ära auf der politischen Landkarte des Nahen Ostens und in der Geschichte der regionalen Sicherheit hat begonnen: Die US-Streitkräfte haben das irakische Staatsgebiet vollständig verlassen. Unter Berufung auf die deutsche Nachrichtenagentur „DPA“ bestätigte ein hochrangiger Vertreter der irakischen Regierung, dass alle US-Kampfeinheiten sowie sämtliche logistischen Unterstützungskräfte das Land vollständig abgezogen haben. Obwohl das Pentagon diese Informationen bisher nicht offiziell kommentiert hat, plant Bagdad anlässlich dieses Datums landesweite Feierlichkeiten und Festakte zum „Tag der Unabhängigkeit“.

Eine endgültige Einigung über den Abzug der Truppen wurde 2024 erzielt; zum Stand 2025 befanden sich noch 2.500 US-Militärangehörige im Land. Darüber hinaus hat sich die Türkei auf Basis eines in New York zwischen dem irakischen Premierminister Ali as-Zaidi und Recep Tayyip Erdoğan geschlossenen Abkommens dazu bereit erklärt, die Militärbasis „Baschika-Zelikan“ an die Iraker zu übergeben und ihre Truppen schrittweise abzuziehen.

„Ende einer 23-jährigen Mission, 2.500 Soldaten und ein Nationalfeiertag“: 5 Kernpunkte des historischen Schritts

Die wichtigsten offiziellen Fakten zum Abzug der US- und türkischen Truppen aus dem Irak:

US-Streitkräfte vollständig abgezogen: Kampfeinheiten und alle logistischen Versorgungsbasen haben den Irak vollständig verlassen;

2.500 Soldaten und die letzten Stützpunkte: Das bis 2025 verbliebene Kontingent war hauptsächlich in der Kurdenregion Erbil sowie in der „Grünen Zone“ von Bagdad stationiert;

„Tag der Unabhängigkeit“-Feierlichkeiten im Irak: Die Regierung bereitet sich darauf vor, den vollständigen Abzug ausländischer Truppen als neues Symbol der Unabhängigkeit groß zu feiern;

Pentagon schweigt bisher: Obwohl keine offizielle Stellungnahme des US-Verteidigungsministeriums vorliegt, wurde der Prozess gemäß dem Plan von 2024 abgeschlossen;

Türkei zieht ebenfalls Truppen ab: Im Rahmen des UN-Gipfels einigten sich Erdoğan und der irakische Premierminister Ali as-Zaidi auf die Übergabe der Militärbasis „Baschika-Zelikan“ an die irakische Armee.

Klassifizierung der ausländischen Militärpräsenz im Irak und Indikatoren für eine neue Ära

Vergleich der offiziellen Indikatoren zu den Missionen der USA und der Türkei im Irak:

Analysekriterien und Richtungen Mission der US-Streitkräfte Mission der türkischen Streitkräfte Status des Militärkontingents Vollständig aus dem Irak abgezogen Einigung über schrittweisen Abzug erzielt Hauptstützpunkte und Standorte Bagdad („Grüne Zone“) und Garnison Erbil Militärbasis „Baschika-Zelikan“ (Nordirak) Truppenstärke (in der letzten Phase) Etwa 2.500 Militärangehörige Spezielle Grenz- und Anti-Terror-Einheiten Plattform der Einigung Strategisches Abkommen Washington-Bagdad 2024 September 2026, New York (UN-Generalversammlung) Führung durch den Irak Irakisches Verteidigungsministerium und Regierung in Bagdad Verhandlungen zwischen Premierminister Ali as-Zaidi und Präsident Erdoğan Reaktion der Öffentlichkeit Landesweite Feierlichkeiten zum „Tag der Unabhängigkeit“ Ein großer diplomatischer Erfolg auf dem Weg zur Wiederherstellung der Souveränität

Geopolitik und regionale Sicherheitsexpertise: Warum verändert der US-Abzug das Schicksal des Irak?

Fazit von internationalen Sicherheitsanalysten, Orientalisten und Militärexperten:

„Souveränität nach der Invasion von 2003“: Die Ära, die nach der US-Militärinvasion von 2003 begann, ist offiziell beendet; die irakische Regierung erreicht die Wiederherstellung der vollständigen Unabhängigkeit des Landes, indem sie die Kontrolle über alle ausländischen Militärbasen und bewaffneten Strukturen übernimmt;

Machtgleichgewicht in der Region und der Iran-Faktor: Der Abzug der amerikanischen Truppen bürdet Bagdad die Verantwortung auf, seine Verteidigung eigenständig zu gewährleisten; obwohl Analysten befürchten, dass Gruppen unter Teheraner Einfluss dieses Vakuum füllen könnten, streben irakische Beamte durch den Kompromiss mit der Türkei eine Politik des multilateralen Gleichgewichts an;

Bedeutung des Abkommens mit der Türkei: Die Rückgabe der Basis „Baschika-Zelikan“ im Nordirak signalisiert ein neues Partnerschaftsmodell zwischen Ankara und Bagdad in Bezug auf Grenzsicherheit und den Kampf gegen kurdische bewaffnete Gruppen; dies schafft die Grundlage für eine friedliche Entwicklung der Region.

Glauben Sie, dass der vollständige Abzug der ausländischen Militärkontingente die lang ersehnte Stabilität und den Frieden im Irak sichern kann oder birgt er das Risiko neuer interner Konflikte? Wie wird dieser historische Schritt der irakischen Regierung Ihrer Meinung nach die Geopolitik im Nahen Osten beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Analyse und Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese bedeutende militärpolitische Nachricht mit Ihrem Umfeld!